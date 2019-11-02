ABD Temsilciler Meclisi’ne: Siz yetkili değilsiniz
BEYOĞLU Belediyesi tarafından düzenlenen Beyoğlu Sohbetleri’ne katılan 26. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, “Kurtuluş Mücadelemiz ve Cumhuriyet” başlıklı konuşmasında, ‘20’nci ve 21’inci asrın lideri’ olarak tanımladığı Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı’nı ve devrimlerini anlattı.
Aralarında Fener Rum Patriği Bartholomeos, konsoloslar, akademi dünyasından isimler ve gazetecilerin bulunduğu davetli gruba hitap eden Başbuğ, Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözlerini anımsatarak “Sorunlu bir coğrafyadayız. Bunun için caydırıcı güç gerek. Yani güçlü ekonomi, güçlü Silahlı Kuvvetler ve uluslararası siyasi güç” diye konuştu.
ABD Temsilciler Meclisi’nin sözde ‘soykırım’ı tanıma kararına ilişkin de Başbuğ, şöyle konuştu:
“Soykırım deme konusunda tek yetkili mahkemelerdir. Bu konuda ‘Siz yetkili değilsiniz’ diye bağırmamız lazım. Osmanlı döneminde yaşananlar soykırım değil tehcirdir. Burada özel bir kasıt var. Bu olayın soykırım olduğunu iddia eden devletin ortaya belge koyması lazım.”
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