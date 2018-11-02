ABD ile yaptırım krizi bitti
ABD Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yönelik yaptırımları kaldırdı. Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde ABD Adalet Bakanı ile İç Güvenlik Bakanı’na getirdiği yaptırımları kaldırdı.
Rahip Brunson’ın yargılanması sürecinde ABD bir dizi yaptırımı uygulayacağını duyurmuş, ağustos ayının başında da ABD Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ABD’deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirlerini dondurmuştu. Kararda ABD vatandaşlarının bu bakanlarla herhangi bir iş yapması da yasaklanmıştı.
Türkiye’den tepki ile karşılanan karara aynı şekilde yaptırımla karşılık verilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan yine ağustos ayında ABD İçişleri Bakanı Kirstjen Nielsen ile Adalet Bakanı Jeff Sessions’un Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulduğunu ilan etmişti.
Rahip Brunson’ın mahkemece cezalandırılmasından sonra ev hapsinin sona erdirilerek serbest bırakılması ve ülkesine dönmesinin ardından iki ülke ilişkileri normalleşme sürecine girdi.
EŞZAMANLI AÇIKLAMALAR
Karşılıklı açıklamaların yanı sıra süreçte ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kez telefonda görüştü. İki ülkeden yapılan açıklamalarda yaptırımların kaldırılacağı mesajı da verilmişti.
Son olarak 29 Ekim Pazartesi günü ABD, yaptırımları kaldıracağını Türkiye’ye iletti. Önceki gün de ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesinde özel olarak bu konu ele alındı.
Açıklamaların Türkiye saati ile 16.30’da iki ülke tarafından eşzamanlı yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda ABD Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül hakkındaki, Türkiye ise Nielsen ve Sessions hakkındaki yaptırım kararlarını kaldırdı.
DIŞİŞLERİ: YASAKLAR KALKTI
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: “Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2018 tarihinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül hakkında aldığı yaptırım kararına, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak aynıyla mukabele etmiştik. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen M. Nielsen ile ilgili olarak yaptırım uygulanması kararı almıştık. Sessions ile Nielsen’e uygulanan yasaklar kaldırılmıştır.”
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