ABD Büyükelçiliği’ne 6 kurşun
Washington’la ilişkiler gerilmişken Ankara’da provokatif bir saldırı meydana geldi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne bir araçtan ateş açıldı. Silahlı saldırıyı yapan iki kişi olaydan 11 saat sonra kullandıkları tabanca ve kaçtıkları araçla birlikte yakalandı.
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği binasına yönelik dün sabaha karşı saat 05.30’da seyir halindeki araç içerisinden 6 el ateş edildi. Silahlı saldırıyı yapan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, olaydan 11 saat sonra kullandıkları 9 mm çapında tabanca ve kaçtıkları 06 BDP 502 plakalı araç ile birlikte yakalandı.
ATEŞ EDİP, KAÇTILAR
Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir araçtan ABD’nin Ankara Büyükelçiği’ne yönelik silahlı saldırı yapıldı. Saat 05.30 sıralarında seyir halindeki araçtan elçilik binasına doğru 6 el ateş edildi. Kurşunlardan 3’ü elçilik binasının demir kapısı ile güvenlik külübesinin camına isabet etti. Olay yerinde 6 boş kovan bulundu. Saldırı, terör saldırısı kapsamına alınırken, terör ve istihbarat polisi inceleme başlattı. MOBESE ve güvenlik kamera görüntülerinin incelemesinde saldırganların 06 BDP 502 plakalı araçla kaçtıkları saptandı.
YAKALANDILAR
Saldırganların olayın ardından Ankara dışına çıktıkları belirlendi. Saldırganlar Ahmet Çelikten (39) ve Osman Gündaş (38), olayda kullandıkları 9 mm çapında tabanca ile yakalandı. Saldırganların kaçtığı 06 BDP 502 plakalı araca da el konularak, incelenmek üzere emniyette götürüldü. Saldırganlar Çelikten ve Gündaş, ilk ifadelerinde saldırıyı yaptıklarını kabul ederken, son dönemdeki ABD-Türkiye arasındaki gerilimden etkilendiklerini söyledikleri öğrenildi. Bu arada saldırganların olay esnasında alkol ve uyuşturucu kullandıkları da belirlendi.
SABIKALI ÇIKTILAR
Çelikten ve Gündaş’ın oto hırsızlık, uyuşturucu, adam yaralama gibi çok sayıda suçlardan sabıkalı oldukları da ortaya çıktı. Saldırganlardan Çelikten’in daha önce adam yaralamadan hüküm giydiği, yarı açık cezaevinden cezasını çektiği sırada firar ettiği ve cezaevi firarisi olarak arandığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli Gündaş’ın ise taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi suçlardan sabıkalı olduğu kaydedildi.
ÖRGÜT BAĞLANTILARI YOK
Olayda kullanılan silah, başka suçlarda da kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için kriminal laboratuvara gönderildi. Yapılan incelemede gözaltındaki şüphelilerin herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı öğrenildi.
BÜYÜKELÇİLİKTEN TEŞEKKÜR
ABD Büyükelçiliği, bir teşekkür mesajı yayınladı: “Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik yapılan saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz.”
SALDIRIYA TEPKİLER
KAOS YARATMA GİRİŞİMİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır.
İSTİHBARAT VE POLİS ÇALIŞIYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Olayın ayrıntılarını, nedenini ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca öğrenmiş olacağız. Bu olayların üzerine gerçekleşen bir provokasyon mu yoksa maalesef adi bir vaka mıdır, yoksa adi vaka süsü verip provokasyon mu oluşturmak istediler? Hem istihbaratımız hem Ankara emniyetimiz, tüm birimlerimiz yoğunlaşmış durumdalar.
BU OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yapılan provokatif saldırıyı kınıyoruz. Olayın en kısa sürede aydınlatılarak faillerinin de yargı karşısına çıkarılmasının takipçisiyiz.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Doğru bir hareket değil. Türkiye Cumhuriyeti devleti, konuyu incelemelidir. Bu gibi davranışlara da müsaade edilmemelidir.
AÇIK BİR PROVOKASYON
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yakın zamanda bunun arkasında kim var, kimler tarafından yapıldı bu eylem, bunun açığa çıkacağından hiçbir kuşkumuz yoktur. Türkiye’de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler, devletimizin güvencesi altındadırlar. Diplomatik faaliyetini yürütenler, milletimizin misafiridirler. Her türlü güvenliklerinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Bir can kaybı veya yaralanma yok. Bu, açık bir provokasyondur.
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