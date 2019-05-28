ABD Başkonsolosluk görevlisine aile boyu FETÖ suçlaması
ABD İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik şefi yardımcısı Nazmi Mete Cantürk, eşi ve kızı hakkında FETÖ örgütü üyesi oldukları iddiasıyla dava açıldı.
Nazmi Mete Cantürk örgütün bir kısmı firarda bir kısmı ise tutuklu olan yöneticileriyle irtibatla suçlanırken haklarında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk, Ocak 2018’de İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Nazmi Mete Cantürk, savcılık sorgusunun ardından mahkeme tarafından ev hapsine alınırken, eşi ve kızı adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm fertleri ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’la suçlanan Cantürk Ailesi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, ABD İstanbul konsolosu güvenlik şefi yardımcısı Nazmi Mete Cantürk’ün yüzlerce FETÖ üyesi ile ilişkisinin tespit edildiği belirtildi.
Sevim Cantürk’ün Bank Asya’da hesabının bulunduğu kaydedilen iddianamede, telefonunda yapılan incelemede FETÖ mensubu ‘ablalar’ olarak ifade edilen kişilerle sohbetlere katıldığı iddia edildi. Doktor olan Kevser İrem Cantürk’ün de birçok örgüt üyesi ile irtibatının tespit edildiği öne sürüldü.
İRTİBAT İDDİALARI
- Nazmi Mete Cantürk’ün ilişki içinde olduğu öne sürülen bazı FETÖ üyeleri:
- Ramazan Emekli (Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı)
- Mehmet Kadir Filizer (Fetullah Gülen’in avukatı)
- Yurt Atayün (Eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü)
- Mithat Aynacı (Darbe girişimi sırasında Vatan Caddesi’nde bir tankta kamuflajla yakalanan eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü)
- Zeki Taşkın (Darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nü kuşatan kişilere WhatsApp grubundan “direnlerin vurulması” talimatı verdiği öne sürülen eski emniyet müdürü.
- Mutlu Ekizoğlu (Firari eski emniyet müdürü).
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