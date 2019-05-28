ABD Başkonsolosluk görevlisine aile boyu FETÖ suçlaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriABD Başkonsolosluk görevlisine aile boyu FETÖ suçlaması
GeriGündem ABD Başkonsolosluk görevlisine aile boyu FETÖ suçlaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Toygun ATİLLA/İSTANBUL
28.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD Başkonsolosluk görevlisine aile boyu FETÖ suçlaması

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
ABD Başkonsolosluk görevlisine aile boyu FETÖ suçlaması

ABD İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik şefi yardımcısı Nazmi Mete Cantürk, eşi ve kızı hakkında FETÖ örgütü üyesi oldukları iddiasıyla dava açıldı.

Nazmi Mete Cantürk örgütün bir kısmı firarda bir kısmı ise tutuklu olan yöneticileriyle irtibatla suçlanırken haklarında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk, Ocak 2018’de İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Nazmi Mete Cantürk, savcılık sorgusunun ardından mahkeme tarafından ev hapsine alınırken, eşi ve kızı adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm fertleri ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’la suçlanan Cantürk Ailesi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, ABD İstanbul konsolosu güvenlik şefi yardımcısı Nazmi Mete Cantürk’ün yüzlerce FETÖ üyesi ile ilişkisinin tespit edildiği belirtildi.

Sevim Cantürk’ün Bank Asya’da hesabının bulunduğu kaydedilen iddianamede, telefonunda yapılan incelemede FETÖ mensubu ‘ablalar’ olarak ifade edilen kişilerle sohbetlere katıldığı iddia edildi. Doktor olan Kevser İrem Cantürk’ün de birçok örgüt üyesi ile irtibatının  tespit edildiği öne sürüldü.

 

İRTİBAT İDDİALARI

- Nazmi Mete Cantürk’ün ilişki içinde olduğu öne sürülen bazı FETÖ üyeleri:

- Ramazan Emekli (Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı)

- Mehmet Kadir Filizer (Fetullah Gülen’in avukatı)

- Yurt Atayün (Eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü)

- Mithat Aynacı (Darbe girişimi sırasında Vatan Caddesi’nde bir tankta kamuflajla yakalanan eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü)

- Zeki Taşkın (Darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nü kuşatan kişilere WhatsApp grubundan “direnlerin vurulması” talimatı verdiği öne sürülen eski emniyet müdürü.

Mutlu Ekizoğlu (Firari eski emniyet müdürü).

 

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kızının cansız bedenini görünce dayanamadı
İşte Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi...
İstanbul'daki operasyonda şaşırtan fotoğraf
Mersin'de ilginç görüntü! Nedeni ortaya çıktı