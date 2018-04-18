Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>AB raporuna eleştiri: Vizyonsuz içeriksiz

    AB raporuna eleştiri: Vizyonsuz içeriksiz

    Sevil ERKUŞ / ANKARA
    18.04.2018 - 23:19 | Son Güncelleme:

    Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye Raporu’nu eleştiren AB Bakanı Ömer Çelik, “İlişkilerin yoğunluğu, boyutu, perspektifini anlamaktan uzak, vizyonsuz, içeriksiz, gelişmelerin gerisinde bir rapor. AB, FETÖ tehdidini anlamamış” dedi.

    AVRUPA Birliği Bakanı Ömer Çelik, dün düzenlediği basın toplantısında, “Halen FETÖ’den ‘Gülen hareketi’ diye bahsedilmesi, masum bir sivil toplum örgütüymüş gibi bir retorik kullanılmasını son derece yanlış buluyoruz. ‘Gülen hareketinin hükümetimizce terör örgütü olarak nitelendiğine dair’ bir kayıt düşülmüştür. Bu, kısmi de olsa bir ilerlemedir. Ama gerçek bir ilerleme anlamına gelmez. AB, FETÖ’nün ortaya koyduğu tehdidi anlamamış” dedi. Çelik, özetle şu mesajları verdi:

    GELECEK PERSPEKTİFİ GÖRMÜYORUM

    “Beraber çalışmaya odaklı, gelecek perspektifi sunan bir eleştiri belgesi hazırlanmışsa bunu büyük bir fırsat kabul ederdik. Ama burada objektif dille yazılmış, hakkâniyete dayalı, olumlu ajanda içeren, gelecek perspektifi sunan bir eleştiri görmüyoruz. Belli bir pazarlığın ürünü olarak ortaya çıkmış bir rapor. Türkiye ve AB arasındaki dünyadaki koşulları gözeterek kurgulanması gereken ilişkinin yoğunluğunu, boyutunu, gelecek perspektifini anlamaktan uzak bir rapor. Vizyonsuzlukla, içeriksizlikle malul bir rapor. Biraz anakronik ve gelişmelerin gerisinde kalan bir rapor olmuş.

    BAŞKANLIK ELEŞTİRİLERİNE RET

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili tüm eleştirileri kökten reddediyorum. Son derece değersiz bir yaklaşım olarak görüyorum. Halkın oyuyla kabul edilmiş bir değişikliği henüz uyum yasaları çıkmadan eleştirmek, halkın demokratik iradesine açık bir saygısızlıktır. AB bu konudaki köksüz eleştirilerden uzak durmalı.

    (OHAL’in uzatılması) Bu eleştirileri göğüslemek amacıyla ihraç edilenler için komisyon kurduk. Ama sadece gazete haberlerine yansıyan, son bir aydaki operasyonları gördüğümüzde tehdidin devam ettiği görülmektedir. Türkiye’de FETÖ’yle mücadelenin güçlü şekilde sürdürüldüğü ama bu terör tehdidinin kripto düzeyde de bazen de açık şekilde devam ettiği, bununla mücadele için bu mekanizmaya ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz.

    KOMİSYONA MEKTUP YAZACAĞIM

    Komisyona bir mektup yazmayı düşünüyorum. Türkiye’ye adil bir yaklaşım gösterilmedi. Türkiye’nin aday ülke olma perspektifi bir kenara bırakılıp komşuluk perspektifi kabul edilemez. Türkiye’nin aday olma konusu bir tarafa bırakılamaz. Adil ve ilkeli bir yaklaşım görmedik. Türkiye’yi evrensel değerlerden uzaklaşmakla itham ediyor. AB değerlerinden uzaklaşma sözü, siyasi bir yaklaşımdır.”

    Etiketler: gazetehaberleri , AB Bakanı Ömer Çelik , AB Bakanı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri