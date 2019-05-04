AA Genel Müdürü Şenol Kazancı: Bu saldırılar bizi yıldıramaz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAA Genel Müdürü Şenol Kazancı: Bu saldırılar bizi yıldıramaz
GeriGündem AA Genel Müdürü Şenol Kazancı: Bu saldırılar bizi yıldıramaz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
04.05.2019 - 23:50, Son Güncelleme:

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı: Bu saldırılar bizi yıldıramaz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı: Bu saldırılar bizi yıldıramaz

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, İsrail'in Anadolu Ajansının (AA) Gazze ofisine yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Kazancı yaptığı açıklamada "Bütün dünyanın bilmesini isteriz ki bu saldırılar bizi yıldıramaz." dedi.

AA Genel Müdürü Kazancı, "Anadolu Ajansı, Filistin’in haklı mücadelesi ve İsrail saldırganlığını tüm dünyaya aktarmaya kesintisiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kazancı açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"İsrail Ordusu, Anadolu Ajansı’nın Gazze’de bulunan ofisine bugün akşam saatlerinde bir hava saldırısı yapmıştır. Gazze ofisimizde çalışan arkadaşlarımızın saldırıdan kısa süre önce binayı terketmesi can kaybını önlemiştir.

İsrail Ordusu’nun, Gazze’deki Anadolu Ajansı ofisini ve çalışanlarını doğrudan hedef aldığı son derece açıktır.

Anadolu Ajansı’na ve çalışanlarına yapılan bu saldırı, özgür basına ve kitlelerin haber alma hürriyetine yapılmış bir saldırıdır. İsrail’in bu saldırısı, Filistin’de gazetecilere ve medya kuruluşlarına yapılan ilk saldırı da değildir. Bütün dünyanın bilmesini isteriz ki, bu saldırılar bizi yıldıramaz. Filistin ve Gazze’deki ekiplerimizle, Anadolu Ajansı, Filistin’in haklı mücadelesini ve İsrail saldırganlığını tüm dünyaya aktarmaya kesintisiz devam edecektir.

İsrail’in, sivillere, çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik pervasızca saldırıları boyut değiştirmiş ve artık medya kuruluşlarına, basın özgürlüğüne, dünyanın haber alma hakkına yönelmiştir. Geçmişteki saldırılar karşısında gerekli tepkilerin verilmemesi pervasızlığın bariz nedenlerinden biridir. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm basın kuruluşlarını İsrail saldırganlığı karşısında net bir tutum sergilemeye, ortak tepki vermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz. Zira Anadolu Ajansı’na yönelik bu saldırı karşısındaki suskunluk İsrail’in başka basın kuruluşlarını hedef almasının önünü açacaktır. Basın Özgürlüğü konusunda duyarlı olduğunu iddia eden ancak saldırı İsrail’den geldiğinde suskunluğa gömülen uluslararası kuruluşlardan samimi tepki beklediğimizi özellikle ifade ediyoruz.

Bu vesileyle Gazze Ofisimizde çalışan arkadaşlarımıza ve ailelerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Saldırı sonrasında şahsımı bizzat arayarak Ajansımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sayın Bakanlarımıza, Filistin Hükümeti yetkililerine, duyarlılık gösteren kurum, kuruluş ve vatandaşlarımıza yürekten Şükran’larımızı ifade ediyorum.

Tekrar ifade etmeliyim ki, Anadolu Ajansı, dünyanın her yerinde olduğu gibi Filistin ve Gazze’de de çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürecektir. Kamuoyunun hızlı ve doğru şekilde bilgilendirilmesi için Ajansımız fedakar çalışanlarıyla görevini her şart altında ifa etmeyi sürdürecektir."

TEPKİ YAĞDI

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yaptığı açıklamada, "İnsanlığa karşı suç işlemeye devam eden İsrail'in Gazze’deki AA ofisini roketlerle hedef almasını şiddetle kınıyorum" dedi. Medya İş Sendikası ise ,"Anadolu Ajansı'na ve çalışanlarına yapılan bu saldırı, özgür basına, kitlelerin haber alma hürriyetine yapılmış bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: "İsrail, saldırgan tutumunda sınır tanımayarak, gerçekleri dünyaya haykıran Anadolu Ajansımızı hedef aldı. Lanetliyoruz."

Yunan haber ajansı İsrail'in saldırısını kınadı

Yunanistan'ın resmi haber ajansı Atina Haber Ajansı/Makedonya Basın Ajansının (ANA/MPA) Başkanı ve Genel Müdürü Michalis Psilos, İsrail ordusunun, Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Aynı zamanda Balkan Haber Ajansları Birliği Genel Sekreteri olan Psilos, gönderdiği mesajda AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya desteklerini iletti.

Psilos, mesajında, "Anadolu Ajansı ofisine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Böyle saldırılara karşı basın özgürlüğünü savunmak kaçınılmazdır. Bu saldırı sebebiyle AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya desteklerimi bildiririm." ifadelerini kullandı.

İsrail, AA ofisinin de bulunduğu binayı vurdu
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MÜSİAD Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Avukatın motosikletçi iddiası: Evinde çıplak uyandım

Sınıfta cinsel içerikli film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması