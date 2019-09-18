A101 19 Eylül aktüel ürünler katalogu! Televizyon, telefon ve birçok ürün A101'de!
A101 19 Eylül aktüel ürünler listesi içerisinde telefon, televizyon, mikrodalga gibi elektronik eşyalar dışında, mutfak gereçleri de yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan tencere setleri, saklama kapları da, evlerde ihtiyaçları gidermek için önem arz ediyor. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde başka neler yer alıyor? İşte, A101 kataloğu içerisinde yer alan ürünler bilgisi
19 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu içerisindeki pek çok ürün, vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Toshiba marka televizyonun dikkat çektiği A101 aktüel ürünler içerisinde bakım setleri, kurutmalık gibi ev eşyaları da yer alıyor. İşte, A101 19 Eylül aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan tüm ürünler
19 EYLÜL A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101 aktüel ürünler katalogunda yer alan televizyon, mikrodalga ve elektrik süpürgesi ev ürünleri dikkat çekiyor. İşte, A101 aktüel ürünler katalogundaki ürünler;
Samsung MS23K3515AW Mikrodalga Fırın
23 L
Gösterge tipi LED
Seramik iç yüzey
Deodorization (Koku Temizleme Programı)
2 Yıl Garanti
1150 Watt
Toshiba 49L2863DAT 49" Full HD Uydu Alıcılı Smart LED TV
Ekran Boyutu: 49 inç 124 CM
Ekran Çözünürlüğü : 1920*1080 px
İnternet bağlantısı : Wi-fi Var
Bluetooth : Var
HDMI : 3 adet
Usb : 2 Adet
Uydu Alıcısı: Dahili Uydu Alıcısı
Smart Tv: Var
HONOR CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ
5.45" FullView 18:9 Yeni Nesil Geniş Ekran
13 MP Arka Kamera, Flaş
5 MP Ön Kamera, İkinci Flaş
Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53
2 GB Ram
16 GB Dahili Hafıza
Yüz Tanıma
2 Sim Kart + 1 MicroSD kart(256 GB'a kadar)
Android 8
3020 mAh Batarya
2 Yıl Honor Türkiye Garantisi
Kutu içeriğinde ; Kulaklık, Koruyucu Kılıf, Ekran Koruyucu Bulunmamaktadır.
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