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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.09.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

A101 19 Eylül aktüel ürünler katalogu! Televizyon, telefon ve birçok ürün A101'de!

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A101 19 Eylül aktüel ürünler katalogu! Televizyon, telefon ve birçok ürün A101'de!

A101 19 Eylül aktüel ürünler listesi içerisinde telefon, televizyon, mikrodalga gibi elektronik eşyalar dışında, mutfak gereçleri de yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan tencere setleri, saklama kapları da, evlerde ihtiyaçları gidermek için önem arz ediyor. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde başka neler yer alıyor? İşte, A101 kataloğu içerisinde yer alan ürünler bilgisi

19 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu içerisindeki pek çok ürün, vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Toshiba marka televizyonun dikkat çektiği A101 aktüel ürünler içerisinde bakım setleri, kurutmalık gibi ev eşyaları da yer alıyor. İşte, A101 19 Eylül aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan tüm ürünler

19 EYLÜL A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 aktüel ürünler katalogunda yer alan televizyon, mikrodalga ve elektrik süpürgesi ev ürünleri dikkat çekiyor. İşte, A101 aktüel ürünler katalogundaki ürünler;

A101 19 Eylül aktüel ürünler katalogu Televizyon, telefon ve birçok ürün A101de

Samsung MS23K3515AW Mikrodalga Fırın

23 L

Gösterge tipi LED

Seramik iç yüzey

Deodorization (Koku Temizleme Programı)

2 Yıl Garanti

1150 Watt

Toshiba 49L2863DAT 49" Full HD Uydu Alıcılı Smart LED TV

Ekran Boyutu: 49 inç 124 CM
Ekran Çözünürlüğü : 1920*1080 px
İnternet bağlantısı : Wi-fi Var
Bluetooth : Var
HDMI : 3 adet
Usb : 2 Adet
Uydu Alıcısı: Dahili Uydu Alıcısı
Smart Tv: Var

A101 19 Eylül aktüel ürünler katalogu Televizyon, telefon ve birçok ürün A101de

HONOR CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ

5.45" FullView 18:9 Yeni Nesil Geniş Ekran

13 MP Arka Kamera, Flaş

5 MP Ön Kamera, İkinci Flaş

Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53

2 GB Ram

16 GB Dahili Hafıza

Yüz Tanıma

2 Sim Kart + 1 MicroSD kart(256 GB'a kadar)

Android 8

3020 mAh Batarya

2 Yıl Honor Türkiye Garantisi

Kutu içeriğinde ; Kulaklık, Koruyucu Kılıf, Ekran Koruyucu Bulunmamaktadır.


A101 19 Eylül aktüel ürünler katalogu Televizyon, telefon ve birçok ürün A101de

A101 19 Eylül aktüel ürünler katalogu Televizyon, telefon ve birçok ürün A101de

A101 19 Eylül aktüel ürünler katalogu Televizyon, telefon ve birçok ürün A101de

A101 19 Eylül aktüel ürünler katalogu Televizyon, telefon ve birçok ürün A101de

A101 19 Eylül aktüel ürünler katalogu Televizyon, telefon ve birçok ürün A101de

A101 19 Eylül aktüel ürünler katalogu Televizyon, telefon ve birçok ürün A101de

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A101 19 Eylül aktüel ürünler katalogu Televizyon, telefon ve birçok ürün A101de

 

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