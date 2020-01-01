968.hafta Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 1 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu

2020 yılının ilk Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Saat 21.15'te başlayan canlı Şans Topu çekilişi sonrası zengin olma umuduyla kuponlarını hazırlayan vatandaşlar 1 Ocak Şans Topu sonuçlarını araştırmaya başladı. 6 bilenin büyük ikramiyeye kavuştuğu oyunda MPİ haftanın şanslı numaralarını ilan etti. İşte, 968'inci hafta heyecanının yaşandığı yılın ilk Şans Topu çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

1 Ocak Çarşamba akşamı düzenlenen çekiliş sonrası Şans Topu sonuçları MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen canlı çekiliş sonrası haftanın ikramiye kazandıran numaraları açıklandı. MPİ tarafından kamuoyuna duyurulan sonuçlara göre Şans Topu'nda bu hafta çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;

Şans Topu'nun geçen haftaki çekilişinde ne olmuştu?

Şans Topu oyununun 967'nci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 881 bin 763 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 740'ar lira, 4 artı 1 bilen 168 kişi 677'şer lira, 4 bilen 2 bin 465 kişi 57'şer lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 1383 kişi 31'er lira, 3 bilen 75 bin 553 kişi 4 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 51 bin 858 kişi 7 lira 20'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 178 bin 773 kişi 3 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kupon, Mersin'in Tarsus ilçesinden yatırıldı.

Şans Topu kuponları nasıl hazırlanır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.