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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)
24.08.2018 - 14:57, Son Güncelleme:

9 kilometrelik kuyruk çilesi... 11 saattir bekliyorlar

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YAZ tatillerinin ardından dönüş yoluna geçen gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'nda dün oluşturduğu çift sıra kuyruk, bugün 9 kilometreyi buldu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte Kapıkule'den 5 bin araçla 25 bin kişinin çıkışı yapılırken, geçen yıl yol ortasına bıraktıkları çöplerle eleştirilen gurbetçilerin bu sene çöp bırakmadığı görüldü.

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  • Kapıkulede gurbetçilerin 9 kilometrelik kuyruk çilesi
  • Kapıkulede gurbetçilerin 9 kilometrelik kuyruk çilesi
  • Kapıkulede gurbetçilerin 9 kilometrelik kuyruk çilesi
  • Kapıkulede gurbetçilerin 9 kilometrelik kuyruk çilesi
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Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının, yaz tatillerinin ardından dönüş yoluna geçmesi sınır kapılarında yoğunluğu artırdı. Gurbetçilerin dönüş için kara yolunu tercih etmesiyle Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapısıyla Yunanistan'a açılan Pazarkule'de dün oluşan uzun kuyruklar, bugün artarak devam etti. Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrüğün dışına taşan kuyruklar, bugün çift sıra olarak 9 kilometreye ulaştı. Pazarkule sınırında ise araç kuyruğu, 4 kilometreyi geçti.

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşadığını belirten Hasan Aras, gece yarısında kuyruğa girdiğini ve gümrüğe henüz ulaşamadığını söyledi. Gurbetçilerin her yıl kuyruklarda beklemek zorunda kaldığını dile getiren Aras, "Türkiye tatilimiz çok güzel geçti ama sonu berbat. Gümrüğün çilesine bir çare bulunması lazım. Gece 04.00'te geldik, daha gümrüğü göremedik. En az 8 kilometre de gümrüğe var. Kaç saatte çıkacağız, bilmiyorum" dedi.

Yunus Ceylan ise sabah saatlerinde kuyruğa girdiğini anlatarak, uçak bileti fiyatlarının daha makul seviyelere çekilmesi gerektiğini söyledi. Ceylan, "Fiyatlar çok yüksek olduğu için otomobille geliyoruz. Sezonda daha uygun rakamlara çekilirse ben paramı Türkiye'de harcayacağım. Gelirken de Sırbistan'dan Bulgaristan'a 11 saat bekleyerek geçiş yaptık. Memleketini en çok seven gurbetçiler ama türlü çilesini de çeken onlar" diye konuştu.

Bolu'da tatilini geçirip, Almanya'ya dönüşe geçen Bülent Zorlu da 11 saattir kuyrukta beklediğini belirterek, "Buradan sonra 2 bin kilometre daha yolumuz var. Böyle kuyruklar olunca insan gelmek istemiyor. Uçak biletleri pahalı, araçla geldik. Bundan sonra gelmeyeceğiz herhalde" dedi.

BU KEZ ÇÖP BIRAKMADILAR

Geçen yıl gurbetçilerin dönüşleri sırasında Kapıkule'de kilometrelerce kuyruk oluşmuş, yol kenarına bırakılan çöpler tepki çekmişti. Gurbetçilerin dönüşlerinin ardından yaklaşık 5 ton çöp toplanmıştı. Gurbetçilerin bu yıl yol kenarlarına çöp bırakmadıkları gözlendi.

24 SAATTE 6 BİN ARAÇ ÇIKTI

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte 6 bin araçla 25 bin kişinin çıkış işlemi yapıldı. Türk ve Bulgar gümrüğü tarafından yoğunluğun eritilmesi için 9'ar peronda pasaport ve gümrük kontrolleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ve Edirne Valiliği tarafından da kuyrukta bekleyen gurbetçiler için seyyar tuvaletler kuruldu.

 

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