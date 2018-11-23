9 firari sanığa kırmızı bülten
Gezi Parkı eylemlerinde Okmeydanı’nında öldürülen Berkin Elvan’ın soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın DHKP/C’li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından 31 Mart 2015’te makamında şehit edilmesine ilişkin davada, örgütün üst düzey yöneticisi Şadi Naci Özpolat’ın da arasında bulunduğu 9 firari sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.
İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Murat Canım, Mithat Öztürk ile tutuksuz sanık Deniz Özel katıldı. Davanın tutuklu sanıkları Cengiz Özel ile Mustafa Koçak ise İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nden SEGBİS ile katıldı.
‘SİLAHI BEN TEMİN ETMEDİM’
Terör örgütünün ‘Karıncalar’ ismi verilen yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve olayda kullanılacak silahı temin ederek Şafak Yayla’nın kuryesi Mutafa Koçak’a verdiği iddia edilen tutuklu sanık avukat Murat Canım “O insanın da bugün hayatta olmasını, çocukları ile yaşamasını isterdim. O yapılanmanın içinde yer almadım. Tabancayı kesinlikle ben temin etmedim” dedi.
Eylem talimatını ağzında sakladığı SD kartla yurtdışından getirdiği öne sürülen ve Mart 2016’da güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü ele geçirilen Berna Yılmaz’ın, yurtdışı çıkış işlemlerinde sigortalı gibi göstererek vize almasını sağladığı gerekçesi ile yargılanan Mithat Öztürk ise “İddialar tamamen boş. 1990’dan beri muhasebecilik yapıyorum. 50 müşterimin birinin çalışanının bu tür olaya karışmasından dolayı buradayım” dedi.
SEGBİS’LE KONUŞMAK İSTEMEDİ
İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nden SEGBİS ile duruşmaya katılan tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ile Cengiz Özel ise savunmalarını duruşma salonunda yapmak istediklerini söylediler. Murat Canım, Mithat Öztürk, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, firari sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül ve Zerrin Sarı hakkında kırmızı bültenle arama kararı için tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cengiz Özel ile Mustafa Koçak’ın bir sonraki oturumda duruşma salonunda hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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