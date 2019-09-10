9 Eylül On Numara sonuçları: İkramiye iki farklı ile isabet etti!
Dün akşam saatlerinde açıklanan On Numara sonuçlarının ardından büyük ikramiye sahibini buldu. İstanbul ve Bursa'ya isabet eden büyük ikramiye, 254 bin liralık iki parçaya bölündü. İşte, On Numara sonuçları kapsamında ikramiye kazandıran numaralar ve çekiliş hakkında detaylı bilgiler
On Numara sonuçları kapsamında büyük ikramiye kazandıran numaralar kamuoyu ile paylaşıldı. 10 bilen iki kişinin 254 bin lirayı paylaştığı çekilişte, hiçbir numarayı isabet ettiremeyen 178 bin kişi ise 3 lira 60 kuruşluk ikramiye almaya hak kazandı. İşte, 9 Eylül On Numara sonuçları
9 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara oyununun 892. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 254 bin 167 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 4 bin 236 lira 50'şer lira, 8 bilen bin 956 kişi 173 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 19 bin 704 kişi 24 lira 35'er kuruş, 6 bilen 121 bin 270 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 178 bin 408 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Bursa'nın Osmangazi ve İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
On Numara'nın eylül ayındaki ikinci çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleşti. 892'nci hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları 21:15'te başlayan çekilişle birlikte belli oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar; 2 - 9 - 10 - 11 - 16 - 19 - 20 - 23 - 28 - 30 - 31 - 39 - 43 - 45 - 50 - 53 - 54 - 62 - 69 - 72 - 73 - 78
ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen haftaki çekilişte 9 bilen 137 kişi bin 669 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 244 kişi 102 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 22 bin 944 kişi 19 lira, 6 bilen 130 bin 28 kişi 3 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 751 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Muğla'nın Marmaris ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
Toplam 2 milyon 287 bin 22 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 911 bin 599 lira 78 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 508 bin 227 lira 12 kuruş aktarıldı.
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