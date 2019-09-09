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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.09.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

9 Eylül On Numara çekilişi tamamlandı! MPİ On Numara sonuç sorgulama ekranı

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9 Eylül On Numara çekilişi tamamlandı! MPİ On Numara sonuç sorgulama ekranı

Şans oyunu müdavimlerinin heyecanla beklediği haftanın On Numara çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) haftanın ilk iş günü çekilişi düzenlenen On Numara oyununda, 892'nci hafta heyecanı sonra erdi. Noter huzurunda yapılan MPİ On Numara çekilişi sonrası haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Peki, bu hafta On Numara'da hangi numaralar kazandı?

MPİ'nin en çok tercih edilen oyunlarından On Numara'da 892'nci hafta çekilişi tamamlandı. MPİ'nin İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen On Numara çekilişinin ardından, çekilişte kazandıran şanslı numaralar sorgulanmaya başladı. İşte, 9 Eylül 2019 tarihli 892'nci MPİ On Numara sonuçları...

On Numara oyununun 892. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 254 bin 167 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 4 bin 236 lira 50'şer lira, 8 bilen bin 956 kişi 173 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 19 bin 704 kişi 24 lira 35'er kuruş, 6 bilen 121 bin 270 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 178 bin 408 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Bursa'nın Osmangazi ve İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

On Numara'nın eylül ayındaki ikinci çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleşti. 892'nci hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları 21:15'te başlayan çekilişle birlikte belli oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar; 2 - 9 - 10 - 11 - 16 - 19 - 20 - 23 - 28 - 30 - 31 - 39 - 43 - 45 - 50 - 53 - 54 - 62 - 69 - 72 - 73 - 78

9 Eylül On Numara çekilişi tamamlandı MPİ On Numara sonuç sorgulama ekranı

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SORGULAMA

ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen haftaki çekilişte 9 bilen 137 kişi bin 669 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 244 kişi 102 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 22 bin 944 kişi 19 lira, 6 bilen 130 bin 28 kişi 3 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 751 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Muğla'nın Marmaris ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 287 bin 22 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 911 bin 599 lira 78 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 508 bin 227 lira 12 kuruş aktarıldı.

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