9 Ekim Sayısal Loto çekilişi tamamlandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen kura sonrası Sayısal Loto'nun 1260. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. 6 bilen çıkmayınca 5 haftadır devreden ve büyük ikramiyenin 9 milyona ulaştığı Sayısal Loto'da, şanslı numaralar MPİ'nin internet sitesindeki canlı çekilişin ardından açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı? Büyük ikramiye hangi numaralara isabet etti? İşte, 9 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları.
Çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'nun 9 Ekim 2019 tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Beyoğlu'ndaki Genel Müdürlük binasında tamamlandı. Saat 21:45'te başlayan çekilişle, haftalardır devreden Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaraların çıktığı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, 1260'ncı hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da çıkan şanslı numaralar ve sonuç sorgulama ekranı.
9 EKİM 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından Sayısal Loto'nun 1260. hafta çekilişi tamamlandı. 9 Ekim 2019 tarihli Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar çıktı;
4-22-30-37-42-46
MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA
SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1259'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 164 bin 652 lira 81 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 6 bin 636 lira 55'er kuruş, 4 bilen 8 bin 293 kişi 86 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 154 bin 443 kişi ise 12 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
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