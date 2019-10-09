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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 09.10.2019 - 21:48, Son Güncelleme:

9 Ekim Sayısal Loto çekilişi tamamlandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

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9 Ekim Sayısal Loto çekilişi tamamlandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen kura sonrası Sayısal Loto'nun 1260. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. 6 bilen çıkmayınca 5 haftadır devreden ve büyük ikramiyenin 9 milyona ulaştığı Sayısal Loto'da, şanslı numaralar MPİ'nin internet sitesindeki canlı çekilişin ardından açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı? Büyük ikramiye hangi numaralara isabet etti? İşte, 9 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları.

Çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'nun 9 Ekim 2019 tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Beyoğlu'ndaki Genel Müdürlük binasında tamamlandı. Saat 21:45'te başlayan çekilişle, haftalardır devreden Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaraların çıktığı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, 1260'ncı hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da çıkan şanslı numaralar ve sonuç sorgulama ekranı.

9 EKİM 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından Sayısal Loto'nun 1260. hafta çekilişi tamamlandı. 9 Ekim 2019 tarihli Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar çıktı;

4-22-30-37-42-46

9 Ekim Sayısal Loto çekilişi tamamlandı Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1259'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 164 bin 652 lira 81 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 6 bin 636 lira 55'er kuruş, 4 bilen 8 bin 293 kişi 86 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 154 bin 443 kişi ise 12 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

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