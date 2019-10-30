89. DHY kura sonuçları açıklandı mı? YHGM DHY kura sonuçları ekranı
Sağlık Bakanlığı 89. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kura çekilişi, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) tarafından Ankara'da gerçekleştirildi. Pratisyen ve uzman tabip alımı için gerçekleştirilecek olan 89. DHY kura çekilişi sonuçları, internet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, 89. Dönem DHY kura sonuçları için nereden öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
DHY kura sonuçları, 89. Dönem kapsamında gerçekleştirilecek olan kura kapsamında merakla araştırılıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan DHY kura çekilişinin sonuçları, internet üzerinden öğrenilebilecek. Peki, DHY kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 89. Dönem DHY kura sonuçları bilgisi
KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
DHY 89. Dönem kura sonuçları, uzman tabip, pratisyen tabip ve münhal kadrolar için geçerli olacak. Kura sonuçları hakkında detaylı bilgileri aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz.
DİKKAT: 89. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasında Milli Savunma Bakanlığı (Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı), Adalet Bakanlığı (Adli Tıp Kurumu) için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlığımızca atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır.
SAAT 11.00 İTİBARİYLE ERİŞİME AÇILACAK KURA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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