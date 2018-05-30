864 bin lirayı ödeyemedi, ağalığından oldu

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediyede düzenlediği basın toplantısında, Kırkpınar'ın, birbirinden ayrılması mümkün olmayan ağa, pehlivan, cazgır ve davul-zurna olmak üzere 4 ögesi olduğunu söyledi.

Kırkpınar'da güreş ağası seçilme sürecini anlatan Gürkan, ağalık ihalesini kazananların kati teminat yatırması, ağalık bedelinin 3 eşit taksitte ödenmesi, ödenmediği takdirde ihalenin iptal edileceği ve bedelin yasal yolla tahsil edileceğinin, şartnamenin 7'inci maddesinde geçtiğini anlattı.

Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin'in ihaleyi aldığı 1 milyon 522 bin liradan 658 bin lirasını yatırdığı ancak yasal sürede kalan 864 bin lirayı yatırmadığı gerekçesiyle ağalığının düştüğünü ve yeniden ağalık ihalesi yapacaklarını ifade ederek, "Ahmet Çetin'i çeşitli defalar hem sözlü, hem yazılı uyardık. Ahmet Çetin'in de isteklerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle ödemediği 864 bin lira gibi rakam vardı. Bugüne kadar ödenmediği için de 657. Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi iptal edilmiştir tekrar ihaleye çıkacağız. Bu ihaleye de başka arkadaşlarımız mutlaka girecektir." diye konuştu.

"İHALE EN KISA SÜREDE YENİDEN YAPILACAK"

Gürkan, ihalenin en kısa sürede, encümenden karar alınması sonrası yapılacağını ve Ahmet Çetin'in ödemediği miktarın tahsil edilmesi için de yasal başvuru yapacaklarını vurguladı.

Belediye Başkanı Gürkan, geçmişte de ağalık ihalesinin birkaç kez iptal edildiğini kaydetti.

AĞA SEÇİLME SÜRECİ

Edirne Belediyesi Kırkpınar Dokümantasyon Merkezi verilerine göre, ağa seçilme süreci şöyle işliyor:

"Kırkpınar ağalığı ihalesi başpehlivanlık güreşlerinin yapılacağı son günü final güreşlerine yakın bir zamanda Edirne Belediye Başkanlığı'nca süslenmiş bir koçun açık arttırmaya çıkarılması ile başlar. Kırkpınar Ağası olmak isteyenler açık arttırmaya girer. Açık arttırma sonucunda koça en fazla parayı ödeyen aday, gelecek yılın Kırkpınar ağası seçilir.



Edirne Belediye Meclisi almış olduğu karar gereği 3 yıl üst üste Kırkpınar Ağalığını üstlenen ağaya altın kemer takılır. Ayrıca bu süre içerisinde Edirne’ye kalıcı bir eser kazandıran Kırkpınar ağasının heykeli de Sarayiçi’nde belirlenen alana dikilir.