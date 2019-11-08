84. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı! EGM Özel Güvenlik Görevlisi sonuç sorgulama ekranı
84. Dönem Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan değerlendirme ile beraber sınavdan başarıyla geçen adayların listesi Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden sorgulanacak. Sınavdan 60 puan alanlar başarılı sayılacak. İşte, "ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arayanlar merak edilen detaylar.
20 Ekim tarihinde sınavı gerçekleşen Özel Güvenlik 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi sonuçları, 8 Kasım 2019 tarihinde yapılan duyuru ile beraber açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklamasının ardından sorgulama ekranı EGM tarafından erişime açıldı. Sınavda başarı sağlayan adaylar görevlerine ilerleyen süreçte başlayacaklar. İşte, 84. Dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.
84. DÖNEM ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma
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