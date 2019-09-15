82 yaşında nöbete geldi

HACİRE Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip bir gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlatmış, oturma eyleminin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırılmıştı. Eylemine son veren Hacire Akar’ın çağrısı üzerine de çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten aileler 3 Eylül Salı gününden itibaren HDP önünde oturma eylemine başlamıştı. 12 gündür oturma eylemi yapan ailelere Bitlis'ten gelen 3 ailenin de katılmasıyla sayı 32 oldu.



‘GENÇLERİMİZİ DİNDEN UZAKLAŞTIRIYORLAR’



Dün sabah HDP tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Faruk Kılıç için gelen Fadıl Kılıç şunları söyledi: "Ahlat Üniversitesi’nde okuyordu. Burs başvurusu da yapmıştı. Parası da gelmiş. Şu an bankadadır. En son konuştuğumda Bitlis’te boşluk var, Ahlat’tan kaydımı oraya aldıracağım dedi. Sabah olunca telefonuna ulaşamadım. Peşine düştük. Dediler çocuğu dağa kaçırmışlar. O günden beridir çocuğumuz sağ mı ölü mü, hiçbir haber alamıyoruz. Dağa kaçırıldığına eminim. Çocuğumda onlara karşı bir sempati yoktu. Bunlar resmen zulüm yapıyorlar. Gençlerimizi dinden uzaklaştırıyorlar. HDP'nin önderliğini yapan kişilerin çocukları hepsi yüksekokul okuyor. Yurtdışında geziyorlar. Gariban çocuklarını dağın başında öldürüyorlar. Ha asker ha sivil. Yeter artık, bu zulmü gariban insanların üstünden kaldırsınlar. Milletin oğullarını geri göndersinler. Oğluma da sesleniyorum. O yol kötü bir yoldur. Din yolu değildir. Kuran’dan öte başka hiçbir şey bize yaramıyor."



'ÖLÜ MÜ SAĞ MI BİLEMİYORUZ’



Bitlis Güroymak’tan gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet’le birlikte oğlu Çetin Yolaçan için gelen Übeydullah Yolaçan ise şöyle konuştu: "Çocuğum için geldim. Oğlum gelmeyene kadar buradan gitmeyeceğim. 5 yıl önce İstanbul'dan gitti. Bugüne kadar hiçbir haber alamadık. Onun hasretindeyim. Oğlumu istiyorum. İki çocuğu var, Ecrin ve Abdulsamet Yolaçan. Gelsin, çocuklarına baksın. Artık ben yaşlıyım, bakamıyorum. Perişan olmuşum."



İki çocuğuyla beraber eşi Çetin Yolaçan için gelen Gülcemal Yolaçan da, "Ben de eşimi istiyorum. Artık gelsin, iki tane çocuğu var. Ölü mü sağ mı bilemiyoruz. Eğer sağsa söylesinler. Ölüyse söylesinler. Hiçbir haber alamıyoruz. En son konuştuğumda telefon elinden düştü. Ondan sonra bir haber alamadım. Hep gözüm yollarda" diye konuştu.



'DERDİMİ DERMAN EDİN’



Oğlu için nöbete gelenler arasında 82 yaşındaki Hurinaz Omay da vardı. Omay şunları söyledi: "Çocuğu getirin derdimi derman edin. İnsanların ciğerlerini yakıyorlar. Oğlum askerliğini yaptıktan sonra 22 yaşındayken kandırıldı. İki çocuğu var. Babası gözsüz, kardeşi dilsiz, kızı dilsiz kaldı. Bana getirin oğlumu. Milletvekilleri madem vekil oldular bana oğlumu getirsinler. Onların çocukları Avrupa'da, Amerika'da benim çocuğumu getirsinler. Türkçe bilmiyorum ama Allah’ım var. Oğlum evliydi, bir çocuğu 20 günlüktü, diğer çocuğu 1 yaşındaydı. Benim kimsem yok ama Kandil ve Mahmur Kampı’na gittim ama ne kendisini gösterdiler bana ne de bana bir bilgi verdiler. Madem Kürtlerin hakkını savunuyorlar, neden Kürtleri öldürüyor, çocuklarını kaçırıyorlar? Yalan atıyor bunlar yalan, bunlar Kürtlerin hakkını değil kâfirlerin hakkını savunuyor."



‘ALAYDAN ÇIKANI GÖTÜRÜYORLAR’



Yeğeni Emrah Avunan’ın (24), 2015’te Şırnak Cizre ilçesinde vatani görevini yaparken çıktığı çarşı izninde terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatan Muhittin Avunan, “PKK’nın götürdüğünü biliyoruz. Babası alaya gitti. Komutanlarıyla görüştü. Komutanları, ‘Karakola geçecekti. Komutanları nerede olduklarını bilmediklerini söyledi. ‘Nasıl oldu, nasıl gitti’ biz de bilmiyoruz dediler. Yeğenimin HDP ile hiçbir alakası yoktu. Anne-babası sağ. Bingöl’de yaşıyorlar. HDP’lilerin gençlik kolları var. Kim alaydan çıkıyorsa yakalayıp götürüyorlar. PKK’ya teslim ediyorlar. Ağabeyim Ankara’ya gitti. Onların milletvekilleriyle görüştü. PKK’nın kaçırdığını söylemişler. Irak’a götürmüşler. Nereye gidiyorsak onlardan öğrendik. HDP’lilerle PKK birdir. Bir örgüt dağda, bir örgüt burada” dedi.



