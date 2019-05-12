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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.05.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

81 ilde kumar ve tombala operasyonu

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81 ilde kumar ve tombala operasyonu

EMNİYET ve jandarma tarafından 81 ilde yapılan eş zamanlı kumar ve tombala uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 726 kişi yakalandı, 76 iş yeri de kapatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla dün gece 81 ilde eş zamanlı kumar ve tombala uygulaması yapıldı. 7 bin 47 ekip, 134 köpek ve 21 bin 179 personelle yapılan uygulamada, 18 bin 571 kahvehane ve kıraathane, 737 dernek ve kooperatif kontrol edildi. Uygulamada 134 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan aranan 726 kişi de yakalandı. 1269 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı. Uygulamada 355 umuma açık iş yeri, kooperatif ve derneğe yasal işlem yapılırken 76 iş yeri kapatıldı.

Ayrıca 39 tombala makinesi, 5 sigaramatik, 10 kumar makinesi, 25 bin 29 TL para, 10 tabanca, 9 av tüfeği, 1 kesici alet, 6 kurusıkı tabanca, 66 dolu fişek, 607 gram esrar, 23 gram eroin, 5 gram bonzai, 968 captagon uyuşturucu hap ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kağıdı, pul, fiş gibi maddeler ele geçirildi.

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