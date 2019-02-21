80’lik öğretmen engelli öğrencisini istismardan 12.5 yıl ceza aldı ama... Yaştan dışarıda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri80’lik öğretmen engelli öğrencisini istismardan 12.5 yıl ceza aldı ama... Yaştan dışarıda
GeriGündem 80’lik öğretmen engelli öğrencisini istismardan 12.5 yıl ceza aldı ama... Yaştan dışarıda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
21.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

80’lik öğretmen engelli öğrencisini istismardan 12.5 yıl ceza aldı ama... Yaştan dışarıda

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
80’lik öğretmen engelli öğrencisini istismardan 12.5 yıl ceza aldı ama... Yaştan dışarıda

Nuri Ü. adlı matematik öğretmeni, zekâ geriliği engeli bulunan öğrencisini istismardan 12 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi. Ancak yaşı itibarıyla kaçma şüphesi olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANKARA Yenimahalle’de yaşayan N.S.G., 2016 yılında Özel Fayda Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim görüyordu. O tarihte 16 yaşında olan N.S.G., her cumartesi gittiği matematik dersinde 80 yaşındaki Nuri Ü.’nün istismarına uğradı. En son 10 Aralık 2016 günü cinsel istismar yinelenince N.S.G. olanları önce öğretmenlerine, ardından ailesine anlattı.

‘YAPMAYIN DEDİM AMA...’

N.S.G., ifadesinde şunları söyledi: “Nuri Ü.’yü sevmiyorum. Benim kadınsal yerlerime dokundu. Her derste dokunuyordu. Sınıfın kapısı kapalıdır. Dokunmalarından rahatsız oldum çünkü onun öğrencisiyim. O da öğretmenimdir. ‘Hocam yapmayın, rahatsız oluyorum’ dedim.”

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Nuri Ü. ise bir yılı aşkın süredir N.S.G.’ye ders verdiğini belirterek suçlamaları reddetti. Nuri Ü., “10 Aralık günü ders sonrası zil çalınca öğrencim geleceği için N.S.G.’ye kalkması gerektiğini söyledim. Kalkmak istemedi. Arkasından biraz öfke ve kızgınlıkla kollarından tutup kaldırdım. Sendeleyince duvara yaslandı. Bu olanlar nedeniyle şikâyet etmiş olabilir” diye konuştu.

YARGITAY BEKLENİYOR

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hastanesi’nin raporunda N.S.G.’nin anlatımlarının güvenilir olduğu ifade edildi. Adli Tıp Kurumu’nun raporunda da “mağdurun suçun işlendiği tarihte olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayacağı, fiile ruhsal ve bedensel yönden mukavemete muhtedir olamayacağı ve beyanlarına itibar edilebileceği“ vurgulandı. Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 20 Kasım 2018’de bitti. Nuri Ü.’ye çocuğun cinsel istismarı suçunu öğretici sıfatıyla ve zincirleme şekilde işlediği için 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Nuri Ü.’nün yaşı itibarıyla kaçma şüphesi olmadığı için adli kontrol altında olmasına karar verildi. Nuri Ü.’nün tutuklanması için Yargıtay’ın kararı bekleniyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (20.02.2019) 2
daha fazla video için

 

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Korkutan depremin ardından Ayvacık'ta bugün okullar tatil edildi

Soylu’dan taciz iddiasına yanıt

Kayıp iş adamının ailesine şok mesaj

80’lik öğretmen engelli öğrencisini istismardan 12.5 yıl ceza aldı ama...