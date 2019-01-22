80. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı ne zaman?
2019 yılında düzenlenecek ilk Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı olma özelliği taşıyan 80. ÖGG sınavının yapılacağı tarih, söz konusu sınava katılım sağlamayı planlayan vatandaşlarca araştırılıyor. Belli aralıklarla düzenlenen sınav son olarak 2018'in Aralık ayında yapılmıştı. Peki, 80. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı ne zaman?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yıl içinde belirlenen tarihlerde yapılan, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının 80'incisinin tarihi merak konusu oldu. Özel kurumlarda güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, 80. ÖGG sınavının tarihine dair net bilgi almak istiyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
80. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan, Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların yetki belgesi edinebilmek için girdiği Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim sınavları belli dönemlerde yapılmaya devam ediyor. 80. ÖGG sınavı 17 Şubat 2019 Pazar günü yapılacak.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir.
Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.
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