80 milyon TL’lik hayale geri sayım

31 Aralık akşamı gerçekleşecek olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’ne artık sayılı günler kaldı. Bu yıl toplam 80 milyon liralık büyük ödülü sahibine ulaştıracak olan Milli Piyango İdaresi, aynı gün toplamda 436 milyon TL toplam ikramiyeyi talihlilere dağıtmaya hazırlanıyor. 31 Aralık 2019 günü çekilişin yapıldığı dakikalar, geçen yılın ikramiyesini kazanan talihli için de son şans olacak. Çünkü geçtiğimiz yıl 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi henüz ortaya çıkmadı. Bu konu 70 milyon liranın sahibinin çıkmaması durumunda paranın ne olacağı ve daha birçok soruyu akıllara getirebilir. Biz de sizler için Milli Piyango çekilişinde merak edilenleri derledik.

3 SORUDA MİLLİ PİYANGO

1- İkramiye nasıl belirleniyor?

Her yıl Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen ikramiye miktarları değişiyor. Örneğin geçen yıl 70 milyon TL olan özel ikramiye, bu yıl 80 milyon TL’ye yükseldi. Peki bu miktar nasıl belirleniyor? Bu miktar, Milli Piyango İdaresi için hazırlanan 5602 sayılı ‘Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da geçen oranlar nispetinde belirleniyor. Büyük ikramiye miktarı, her yıl Milli Piyango İdaresi’nin gelirleri çerçevesinde yüzde 40’ın altında kalmayacak, yüzde 83’ün de üzerine çıkmayacak bir oran ile ortaya çıkıyor. 2020 yılı büyük ikramiyesi olan 80 milyon TL ise Milli Piyango İdaresi’nin belirttiği üzere gelirlerin yüzde 63’ü nispetinde belirlendi.

2- Sahibi tarafından alınmayan ikramiyelere ne oluyor?

Yine 5602 sayılı kanuna göre biletlerde ikramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi tutuluyor. Çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğruyor ve sonrasında bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmıyor. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler Milli Piyango İdaresi’nin ikramiye havuzunda bekletiliyor. Halen Türkiye Varlık Fonu tarafından yönetilen Milli Piyango İdaresi’nin yıl sonu itibariyle alınmayan ikramiyeleri ise kamu payı olarak okul, hastane vs yapımı için Hazine’ye aktarılıyor. Bu durumda geçen yılın 70 milyon TL kazanan talihlisi ortaya çıkmaz ise bu gelir kamu payı olarak yatırımlarda kullanılmak üzere Hazine’ye aktarılacak.

3- İkramiye satılmayan biletlere çıkabilir mi?

Milli Piyango İdaresi’nin 1939’dan bu yana uyguladığı mevzuata göre büyük ikramiyeler yani yılbaşı özel ikramiyesinin satılmayan bir bilete çıkması mümkün değil. Çünkü mevzuata göre o gün gerçekleştirilen çekilişte, satılan bir bilete ikramiye çıkana dek çekilişe devam ediliyor. Diğer yandan 2019 yılı verilerine göre bu yıl içerisinde gerçekleştirilen 32 çekiliş ikramiyesinin sadece 3’ünün tüm gelirleri Milli Piyango İdaresi’ne kaldı. Gerçekleştirilen bu çekilişlerde 1 tam, 2 yarım ve 4 çeyrek bilet satışı gerçekleştiriliyor. Özellikle son dönemlerde tartışma konusu olan ikramiyenin hep satılmayan biletlere çıktığı konusu ise kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Oysa gerçekleştirilen çekilişlerdeki ikramiyelerin tamamı değil, o çekilişteki (tam, yarım ve çeyrek) tüm biletlerden satılmayan birine ya da bir kaçına isabet ettiği görülüyor. Örneğin ikramiyenin çeyrek bilete çıkması ve bu biletlerin 2’sinin satılmış olması durumunda bu talihliler ikramiyelerini alıyor, satılmayan diğer 2 bilete isabet eden tutar ise yıl içerisinde diğer ikramiyelere aktarılmak üzere idareye kalıyor. Bu durumu hiç ikramiye verilmemiş ve ikramiye satılmayan bilete çıkmış olarak değerlendirmek yanlıştır.