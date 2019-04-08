8 Nisan son depremler listesi! Nerelerde deprem oldu?
Son depremler, 8 Nisan Pazartesi gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 8 Nisan tarihli son depremler listesi
Son depremler listesi, 8 Nisan Pazartesi günü birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Saat kaçta ve hangi büyüklükte deprem olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden son depremler araştırmasını gerçekleştiriyor. İşte, 8 Nisan Pazartesi gününün ilk dakikaları itibariyle gerçekleşen depremlerin listesi;
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:59:07 37.4697 29.4863 7.8 -.- 1.8 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)
06:57:56 37.4683 29.4277 8.0 -.- 1.8 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
06:55:54 37.4717 29.4167 10.6 -.- 1.8 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
06:34:03 37.7120 29.2192 8.8 -.- 1.7 -.- KARATAS-(DENIZLI)
06:28:52 37.7338 29.1937 5.0 -.- 2.7 -.- OVACIK-HONAZ (DENIZLI)
05:42:49 37.4065 29.5202 12.3 -.- 1.5 -.- BADEMLI-ACIPAYAM (DENIZLI)
05:23:32 38.3970 39.1220 5.0 -.- 3.0 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)
05:10:45 37.4598 29.4672 8.1 -.- 1.8 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)
05:04:54 37.5277 29.1895 5.0 -.- 1.6 -.- AYDOGDU-TAVAS (DENIZLI)
05:01:11 37.4977 29.4028 5.9 -.- 1.5 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)
04:49:40 39.6412 26.4777 5.7 -.- 2.0 -.- AKCIN-AYVACIK (CANAKKALE)
04:32:13 38.8065 26.4428 10.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
03:53:36 37.5277 29.3740 10.3 -.- 1.6 -.- APA-ACIPAYAM (DENIZLI)
03:38:29 38.4130 39.1732 10.0 -.- 2.0 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
02:57:50 38.5155 26.4455 9.5 -.- 1.8 -.- YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR)
02:03:28 41.3788 43.3420 9.7 -.- 2.4 -.- AKCIL-CILDIR (ARDAHAN)
01:55:36 37.4275 29.3872 7.4 -.- 1.5 -.- ACIPAYAM (DENIZLI)
01:50:06 37.1175 31.1643 105.4 -.- 1.9 -.- BOZYAKA-MANAVGAT (ANTALYA)
01:44:58 37.4175 29.4508 9.6 -.- 1.4 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
01:06:18 38.4405 39.2455 7.9 -.- 1.8 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
00:44:13 40.8117 27.7422 11.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI
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