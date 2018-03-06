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    8 Mart'ta öğleden sonra izinlisiniz

    DHA- İHA
    06.03.2018 - 23:00 | Son Güncelleme:

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle iki belediye kadın çalışanların yüzlerini güldüren kararlar aldı.

    Eskişehir’in Odunpazarı Belediye Başkanı CHP’li Kazım Kurt, 8 Mart etkinlikleri kapsamında kadın belediye çalışanlarının yarım gün izin yapacağını söyledi. Odunpazarı Belediyesi’nde memur, işçi ve sözleşmeli olarak 350 kadının çalıştığını belirten Başkan Kurt, “Bu belki de Türkiye’de ilktir ama böyle de olmalıdır” dedi.

    İstanbul Maltepe’de ise Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın toplu sözleşmeye koydurduğu madde ile 8 Mart’ta kadınlar tatil yapacak. Ayrıca kadrolu kadın çalışanlar yarım maaş ikramiye alacak. 8 Mart akşamında belediye tarafından, kadınlara özel bir konser de düzenlenecek. Belediye Başkanı Ali Kılıç, “ Kadın çalışanlarımız için ne yapsak az” dedi. 

    Etiketler: Eskişehir , 8 Mart , gazetehaberleri , gündem
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