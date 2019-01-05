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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGündem Haberleri8 aylık hamile eşini öldürdü, ağaç kovuğunda yakalandı. Katil kocaya istenen ceza belli oldu
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Hümeyra PARDELİ/ KARS (DHA)
05.01.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

8 aylık hamile eşini öldürdü, ağaç kovuğunda yakalandı. Katil kocaya istenen ceza belli oldu

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8 aylık hamile eşini öldürdü, ağaç kovuğunda yakalandı. Katil kocaya istenen ceza belli oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan'ı (23) bıçaklayarak öldüren, gelinini kurtarmak isteyen annesi Hediye Alkan'ı (70) da elinden yaralayan Barış Alkan (30) hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 4,5 yıl hapis cezası istendi. Olaydan sonra kaçan Barış Alkan'ı evlerinde bir gece saklayan 2 kişi hakkında da 'suçluyu kayırmak'tan 5'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

Olay, 30 Mayıs 2018 günü öğle saatlerinde Sarıkamış ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda çalışan Barış Alkan, 3'üncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan'ı, ağzını, burnunu, kulağını kestikten sonra defalarca bıçakladı. Gelinini kurtarmak için kendisine engel olmak isteyen annesi Hediye Alkan'ı da yaraladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sezen Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

BEBEĞİ YAŞADI

Ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alkan'ın bebeğini yaşatabilmek için doktorlar büyük çaba sarf etti. 33 haftalık erkek bebek sezeryanla alınarak Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sezen Alkan, ailesinin yaşadığı Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu köyünde toprağa verilirken, Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesindeki tedaviye alınan bebek yaşam savaşını kazandı.

AĞAÇ KOVUĞUNDA YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Barış Alkan, güvenlik güçlerince ilçeye 8 kilometre mesafedeki Kızılçubuk Mevkii'ndeki ormanlık alanda bir ağaç kovuğunda saklanırken yakalandı. Tutuklanarak cezaevine konulan Alkan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Kars 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Barış Alkan'ın 'gebe olduğu bilinen eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Annesine yönelik yaralama suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianamede Barış Alkan'ı evlerinde misafir eden ve kolluk kuvvetlerine haber vermeyen Memet ve Merithan Özdemir hakkında da 'suçluyu kayırmak'tan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

ALDATILDIĞINDAN ŞÜPHELENMİŞ

Erzurum Adli Tıp Kurumu tarafından verilen otopsi raporuna da değinilen iddianamede katil zanlısı kocanın ilk sorgusundaki ifadesine de yer verildi. Alkan, ilk sorgusunda 2013 yılında evlendiği eşiyle aralarında sürekli kavga olduğunu öne sürdü. Eşinin üçüncü çocuklarına hamileyken, kendisinin Çanakkale'ye çalışmaya gittiğini belirten Barış Alkan, 7-8 ay sonra Sezen Alkan'ın telefonda kendisini sevmediğini söylediğini anlattı.

Eşinin bu şekilde konuşmasını aldatıldığına yorduğunu kaydeden Alkan şunları söyledi:
"Eşimin cep telefonu hattı benim adıma kayıtlı olduğu için hattı kendi telefonuma yönlendirdim. Eşimi gizli numaraların aradığını gördüm. Çanakkale'de her yaptığımdan haberdar olmasının sebebinin benim iş arkadaşım M.D. olduğunu sanıyorum. Çünkü bu şahıs ben çay içerken bana telefonumu getirmişti, bu sırada telefonumdan eşimin numarasını alarak Sezen ile görüştüğünü düşünüyorum. Eşim sürekli beni sevmediğini, kadın sığınma evine gideceğini ya da o... olacağını söylüyordu. Eşime haber vermeden 30 Mayıs'ta öğlen saatlerine doğru Sarıkamış'a geldim. Eşim, annem ve komşular bahçede oturuyorlardı. Eşimi konuşmak için eve çağırdım. Arkamızdan annem ve komşular da girdi. 'Bırak, günahtır, yazıktır' şeklinde sözler söylüyorlardı. Eşim bir anda panik yaparak, evden kaçmak istedi. Eşimi tutunca babam eve girdi. Bana vurarak, 'bırak kızı, yazıktır' diyorlardı. Fakat eşime hiçbir şey yapmamıştım. Bu sözlere ve bana diğer şahısların vurmalarına sinirlenerek cebimde bulunan açılır kapanır çakıyı çıkardım. Annem bıçağı almaya çalışırken eli kesildi. Annemi bu halde görünce bunun sebebinin eşim olduğunu düşünerek elimdeki bıçağı eşimin sırtına bir defa soktum, çıkardım. Eşim anneme 'Anne ben doğum yapıyorum' diye bağırdı. Annem bayıldı. İyice kendimi kaybederek, eşimi boynundan ve hatırlamadığım yerlerinden defalarca bıçakladım. Diğer iki kadın dışarı kaçtılar. Eşimi öldürdükten sonra bıçağı yanıma alarak Kızılçubuk ormanlarına kaçtım. Bir süre ormanda kaldıktan sonra Memet ve Merithan Özdemir'in evine gittim. Cinayeti işlediğimi söyledim. Önce beni eve almak istemediler. Israr edince içeriye aldılar ve çay ikram ettiler. Geceyi burada geçirdikten sonra sabah Kızılçubuk ormanlarına gittiğim sırada yakalandım."

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