8 aylık hamile eşini öldürdü

Korkunç cinayet, dün öğle saatlerinde Sarıkamış Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda çalışan Barış Alkan (30) bir süredir aralarında geçimsizlik olduğu öne sürülen 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan (23) ile dün tartıştı. Barış Alkan, 4 yaşındaki oğlunun gözleri önünde hamile eşini bıçaklayarak evden kaçtı. Bağrışmalar ve feryatlar üzerine eve gelen komşuları, genç kadını kanlar içerisinde buldu. Yaralı Sezen Alkan, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



SIK SIK KARAKOLA GİDİYORMUŞ

Ancak Sezen Alkan doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Kadının karnındaki 8 aylık kız bebek ise operasyonla kurtarılarak müşahade altına alındı. Komşuları çiftin bir süredir geçimsizlik nedeniyle sık sık kavga ettiklerini ve karakola gittiklerini belirttiler. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Barış Alkan’ın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.