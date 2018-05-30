Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>8 aylık hamile eşini öldürdü

    8 aylık hamile eşini öldürdü

    DHA
    30.05.2018 - 23:29 | Son Güncelleme:

    Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Barış Alkan, tartıştığı 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan´ı bıçaklayarak öldürdü, kaçtı. Anne karnındaki bebek operasyonla kurtarıldı.

    Korkunç cinayet, dün öğle saatlerinde Sarıkamış Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda çalışan Barış Alkan (30) bir süredir aralarında geçimsizlik olduğu öne sürülen 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan (23) ile dün tartıştı. Barış Alkan, 4 yaşındaki oğlunun gözleri önünde hamile eşini bıçaklayarak evden kaçtı. Bağrışmalar ve feryatlar üzerine eve gelen komşuları, genç kadını kanlar içerisinde buldu. Yaralı Sezen Alkan, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    SIK SIK KARAKOLA GİDİYORMUŞ
    Ancak Sezen Alkan doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Kadının karnındaki 8 aylık kız bebek ise operasyonla kurtarılarak müşahade altına alındı. Komşuları çiftin bir süredir geçimsizlik nedeniyle sık sık kavga ettiklerini ve karakola gittiklerini belirttiler. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Barış Alkan’ın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Etiketler: Kadın cinayeti , Kars , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri