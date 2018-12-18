Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 79.ÖGG sonuçları
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak isteyen vatandaşların merakla beklediği sınav sonuçları beklenen tarihte açıklanmadı. 79. kez düzenlenen ÖGG sınavının ardından birçok vatandaş, sınav sonuçları için araştırmaya geçti. Peki, 79. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, kurumun yapacağı açıklama tarihi hakkında bazı bilgiler
Özel Güvenlik Görevlisi olmak ya da halihazırda bulunan belgelerini yenilemek isteyen bireylerin katılım gösterdiği 79. ÖGG sınavının sonuçları için beklenti sürüyor. Geçtiğimiz cuma günü açıklanması beklenen 79. ÖGG sonuçlarının hala adayların erişimine açılmamış olması, internet üzerinden sorgulamaların gerçekleşmesine neden oldu. Peki, 79. ÖGG sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte, o bilgiler
79.ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın geçtiğimiz günlerde 14 Aralık Cuma günü açıklanmasını öngördüğü sonuçlar, kurumun internet sitesi üzerinden henüz duyurulmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor. Sonuçlar yayımlanır yayımlanmaz Hurriyet.com.tr üzerinden bilgi edinebilirsiniz.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİ NELERDİR?
Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama,
d) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama,
e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme,
f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma,
h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma,
i) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama,
j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama,
k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.
ÖGG NERELERDE SİLAHLI GÖREV YAPAMAZ?
Eğitim ve öğretim kurumlarında sağlık tesislerinde talih oyunları işletmelerinde içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Ayrıca özel güvenlik görevlileri özel toplantılarda spor müsabakalarında sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar.
GÖREVLERİ DIŞINDA ÇALIŞTIRILAMAZLAR?
Özel güvenlik görevlileri kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi kurum ve kuruluşlara her eylemleri için idari para cezası verilir.
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