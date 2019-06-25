74 gün sonra ilk kez çıktı
ANTALYA'da lösemi tedavisi gören ve 11 Nisan’da steril odaya alınan Öykü Arin Yazıcı 74 gün sonra ilk kez dışarı çıktı. 4 yaşındaki Öykü Arin’e babası Çağdaş Yazıcı’dan nakledilen yarı uyumlu ilik yüzde 98.5 oranında tutmuştu. Aylar sonra ilk defa hastane dışına çıkan Öykü Arin, annesi Eylem Şen Yazıcı, babası ve yakınlarıyla keyifli bir gün geçirdi.
Tedavi gördüğü özel hastanenin ilik nakli bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek, Öykü Arin’in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Annesinden yapılan yarı uyumlu ilik naklinin tutmaması üzerine 22 gün önce babadan yarı uyumlu nakil yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Yeşilipek “Şu anda sağlık durumu iyi. Daha ileriki dönemde de olumsuzluklarla karşılaşabiliriz. Bir süre yakından izleyeceğiz. Birkaç ay içerisinde normal aktivitesine kavuşabilir. Topluma karışması için 6 ay ya da 1 yıl gibi bir süre gerekiyor. Bu süreden sonra okul dahil her türlü topluluğa girebilir” diye konuştu.
Minik Öykü Arin´in hastaneden bir günlüğüne izin alıp dışarı çıktığında neler yaptığını da anlatan anne Yazıcı, “Kuşlar, kediler, karıncalarla ilgilendi. Krem sürmekten nefret ediyor ama o gün eline, yüzüne, vücudunun her yerine güneş kremi sürdü. O anki duygularımı anlatamam, nutkum tutuldu” dedi.
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