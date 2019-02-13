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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)
13.02.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

700 lira için yuvası dağılmak üzere

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700 lira için yuvası dağılmak üzere

AZERİ uyruklu eşinin oturma izni alabilmesi için yatırılması gereken 700 TL'lik harcı, maddi imkansızlıklar nedeniyle ödeyemeyen İhsan Ekşi (49), yuvasının dağılmaması için yetkililerden yardım istedi. Annesinin hastalığı nedeniyle ülkesine giden, ancak bir daha Türkiye'ye sokulmayan eşi, 5 yaşındaki kızıyla Nahçivan'da kalan Ekşi, Iğdır'da bir hastane bahçesinde yatıp kalkıyor.

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  • 700 lira için yuvası dağılmak üzere
  • 700 lira için yuvası dağılmak üzere
  • 700 lira için yuvası dağılmak üzere
  • 700 lira için yuvası dağılmak üzere
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Sakarya'da lokanta sahibi olan İhsan Ekşi, 2013 yılında görücü usulü ile tanıştığı Gönül Teymirova (43) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Derya ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. Ekşi, mali sıkıntılar yaşayınca, lokantasını kapatıp, Bolu'nun Düzce ilçesindeki bir lokantada aşçı olarak çalışmaya başladı.

Eşine oturum izni alabilmek için her yıl ödemesi gereken 700 TL'yi de ödeyemedi. Gönül Teymirova, Türkiye'de kaçak duruma düştü. Çift, Teymirova'nın annesinin rahatsızlanması üzerine Nahcivan'a gitti. Geri dönmek istediklerinde ise Teymirova, hakkında verilen deport (sınırdışı) kararı nedeniyle Türkiye'ye alınmadı. Ekşi, kızını eşiyle bırakıp Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. 

Eşi ve kızının kaldığı Nahcivan'a sınır komşusu olan Iğdır'da bir otele yerleşen Ekşi, yaşadıklarını gözyaşları içinde şöyle anlattı:

"İşlerim iyi gidiyordu, mutlu bir yuvam vardı. Ama işyerimi kapatıp bir lokantada işe girmek zorunda kaldım. Eşimin oturma izni alabilmesi için her yıl 700 lira yatırmam gerekiyordu. Yaklaşık 2 yıl bu parayı yatıramadım. Ödeyemediğim para, cezasıyla birlikte 4 bin lirayı buldu. Eşim kaçak durumuna düşmüştü. Eşimin annesinin hastalığı nedeniyle Nahcivan'a gittik.

Eşimi sınırda yakaladılar. Ülkesinden dışarı çıkamaz oldu. Yaklaşık 4 bin lira para yatırırsam eşimi ve çocuğumu Türkiye'ye getirebileceğim. Türkiye'ye giriş yapıp, Iğdır'da bir otele yerleştim. Telefonla eş ve dostlarımı aradım ama kimse yardım etmedi.

Yaklaşık 1 aydır kaldığım otele de 840 lira borcum oldu. Otel sahibi borcuma karşılık pasaportuma el koydu. Durumu anlattığım Iğdır Valiliği otele olan borcumu ödedi. Son günlerde hastanede yatıp, kalkıyorum. Ne yapacağım bilemiyorum."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (13.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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