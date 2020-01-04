70 Hava Harp öğrencisine müebbet

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, sanıkların duruşmalardaki iyi hal durumunu ve verilen cezanın gelecekleri üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurarak cezayı ‘müebbet hapis cezası’na indirdi.

Kararın ardından öğrencilerin aileleri adliye bahçesinde karara tepki gösterdi. Sanıklardan Osman Yıldız’ın annesi Lale Yıldız şunları söyledi: “Sabaha kadar otobüsten inmeyen çocuklar nasıl darbeye teşebbüs edebilir? Benim çocuğum Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni bitirdi. Çalışmaya başladı. İşyerinde öğreniyor, geliyor teslim oluyor. Şimdi müebbet aldı.”