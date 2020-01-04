MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri70 Hava Harp öğrencisine müebbet
GeriGündem 70 Hava Harp öğrencisine müebbet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 04.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

70 Hava Harp öğrencisine müebbet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
70 Hava Harp öğrencisine müebbet

FETULLAHÇI Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin davada 70 Hava Harp Okulu öğrencisi “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, sanıkların duruşmalardaki iyi hal durumunu ve verilen cezanın gelecekleri üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurarak cezayı ‘müebbet hapis cezası’na indirdi.

Kararın ardından öğrencilerin aileleri adliye bahçesinde karara tepki gösterdi. Sanıklardan Osman Yıldız’ın annesi Lale Yıldız şunları söyledi: “Sabaha kadar otobüsten inmeyen çocuklar nasıl darbeye teşebbüs edebilir? Benim çocuğum Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni bitirdi. Çalışmaya başladı. İşyerinde öğreniyor, geliyor teslim oluyor. Şimdi müebbet aldı.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle