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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
14.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

70 - 90 yaş avcısı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
70 - 90 yaş avcısı

GATA’da hemşire olduğunu söyleyerek sahte hemşire kimliğiyle 70 yaş üstü erkekleri müstehcen görüntülerle tuzağa düşürüp, şantajla para alan Nesrin Hendek tutuklandı.

Soruşturma dosyasına göre, Cumhuriyet Savcılığı’na giden 70 yaşındaki D.Y, 73 yaşındaki G.K., 86 yaşındaki Ö.M., hemşire olarak bildikleri bir kadın tarafından dolandırıldıklarını, kadının şantajla kendilerinden para aldığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı dosyayı, Asayiş Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro ekiplerine gönderdi. Yapılan çalışmada, yaşları 70 ila 90 arasında değişen çok sayıda kişinin aynı şekilde mağdur edildiğini belirledi. Teknik-fiziki takip başlatan polis ekibi, yaşlıları dolandıran kadının kimliğine ulaştı.

27 ‘İHTİYAR’ TEŞHİS ETTİ

Polis, GATA’da çalıştığını söyleyerek sahte hemşire kimliğiyle 70 yaş üstü erkeklerle bağlantıya geçen Nesrin Hendek’i takibe aldı ve son kurbanıyla otel odasında yakaladı. Emniyette sorguya alan Hendek’e destek verdiği belirlenen 3 kişi daha gözaltına alındı. Emniyette gelen 27 kişi Hendek’i, kendilerini dolandıran kişi olarak teşhis etti. İfadesinde kimseyi dolandırmadığını, bu kişilerle kendi istekleriyle birlikte olduğunu, kendisine değerli hediyeler alındığını söyleyen Hendek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hendek’in hedef seçtiği yaşlılarla bağlantıya geçtiği, samimiyeti artırdıktan sonra bu kişilere ikram ettiği içeceklere cinsel gücü artırıcı ilaçlar kattığı kaydedildi.

ANLAŞMALI OTELDE KAMERA

Hendek’in daha sonra bu kişileri anlaşmalı olduğu otellere götürdüğü, burada cinsel ilişkiye girdiği, bu anları da kamerayla kaydettirdiği belirlendi. Hendek’in, bu görüntüleri “ailelerine, çocuklarına, torunlarına” göndereceği şantajıyla bu kişilerden 1 milyon lira para aldığı ortaya çıktı. Nesrin Hendek’in birlikte oluduğu kişilerden bazılarına senetler imzalattırdığı, ev, altın-pırlanta gibi değerli hediyeler aldırdığı da belirlendi. Hendek’in evinde yapılan aramalarda ziynet eşyaları, yüksek miktarda para, imzalattırdığı senetler, cinsel ilişkiye girdiği ana ait gizli çekilmiş görüntüler ele geçirildi.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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