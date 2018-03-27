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    7 yıl sonra istifa etti, siyasete girdi

    Aysel ALP/ANKARA
    27.03.2018 - 12:27 | Son Güncelleme:

    Türkiye’nin en büyük konfederasyonlarından olan Türkiye Kamu-Sen’in yedi yıldır başkanlığını yürüten İsmail Koncuk sürpriz bir şekilde siyasete girme kararı aldı. Dün gözyaşları içinde uğurlanan Koncuk İYİ Parti’ye katıldı. Koncuk’un, partinin haftasonu yapılacak olağanüstü kongresinin ardından Genel Başkan Yardımcısı olacağı tahmin edildi.

    Koncuk, Kamu-Sen’deki görevinden “2011 Yılı Nisan ayından bu yana gurur ve şerefle yaptığım Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığından, 26 Mart 2018, bugün, itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beni ve teşkilatımı destekleyen tüm gönüldaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” sözleriyle ayrıldı.

    7 yıl sonra istifa etti, siyasete girdiÇok sayıda çalışanın ağlaması üzerine kendisi de duygularını saklayamayan Koncuk’un gözyaşı döktüğü öğrenildi.

    EĞİTİMDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

    Koncuk’un, İYİ Parti’nin Pazar günü yapılacak 1.Oğanaüstü Kongresinin ardından Genel İdare Kuruluna girmesi ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi bekleniyor.

    Etiketler: ismail koncuk , NoMobil , gündem
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