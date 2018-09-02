7 yaşında öz annesinden işkence gördü, 12 yıl sonra bu mesajla hayata veda etti
Erzurum'un Oltu ilçesinde 12 yıl önce annesinden işkence gördüğü iddiasıyla gündeme gelen 19 yaşındaki genç intihar etti.
Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Oltu'da annesi 12 yıl önce evi terk eden, babası ve ağabeyi ile birlikte yaşayan Alim K. (19), inşaattan atlayarak yaşamına son verdi.
Bir kafeteryada garson olarak çalışan açık lise öğrencisi Alim K.'nin cebinden çıkan intihar notunda "Artık dayanamıyorum. Sürekli takip edildiğimi düşünüyorum. Ben ölmezsem başkaları ölecek. Babama da söyleyin çok çekti" yazdığı öğrenildi.
Tek hayali subay olmak olduğu belirtilen Alim K.'nin arkadaşları, olayın yaşandığı inşaata gelerek gözyaşı döktü. İntihar eden Alim K.'nin sağlıksız bir ortamda büyüdüğü, psikolojisinin bozuk olduğu ve 12 yıl önce öz annesi tarafından çeşitli işkencelere maruz kaldığı iddia edilmişti.
2006 yılında basına da yansıyan işkence olayında anne N.K., o dönem 7 yaşında olan Alim K.'nin üzerinde sigara söndürdüğü, demir sopayla dövdüğü ve bıçakla başını yaraladığı iddiasıyla gündeme gelmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle