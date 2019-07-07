7 Temmuz Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 7 Temmuz Pazar günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 7 Temmuz Pazar gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 7 Temmuz tarihli son depremler listesi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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08:39:52 39.5352 26.0355 5.5 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
03:48:24 40.4338 29.1118 1.6 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
02:33:43 42.1833 34.3528 5.4 -.- 2.3 -.- CATALZEYTIN ACIKLARI-KASTAMONU (KARADENIZ)
02:13:58 38.6312 43.0783 5.0 -.- 1.7 -.- VAN GOLU
00:30:01 37.4427 38.7603 5.5 -.- 1.6 -.- ESTAGFIRULLAH-(SANLIURFA)
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