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    7 saat sonra madendeki göçükten sağ çıktılar

    İHA
    23.06.2018 - 06:52 | Son Güncelleme:

    Zonguldak'ta akşam saatlerinde meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçi bulundukları yerden sağ kurtarılarak yer üstüne çıkartıldı.

    Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesine bağlı maden ocağında yerin eksi 340 ila 460 kodlarında meydana gelen göçükte kalan 2 işçi tahlisiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından bulundukları yerden kurtarıldı.

    Recep Yurtseven isimli maden işçisi ile kurumda 2009 yılında işe başlayan Mevlüt Karagöl isimli işçi, 16.00-24.00 vardiyasında çalıştıkları esnada göçük altında kaldı.

    Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis, AFAD ekibinin yanı sıra kurumun tahlisiye ekipleri sevk edildi.

    Tahlisiye ekibi göçüğün meydana geldiği bölgede arama kurtarma çalışması yaptı. Yaklaşık 6.5 saat süren tahkimat çalışmanın ardından işçilere sağ şekilde ulaşıldı.

    Olayda yaralanan Ferdi Oral isimli işçi ile mahsur kaldıkları yerden kurtarılan diğer iki işçi de kuruma ait ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

    Etiketler: Zonguldak , TTK , Karadon Müessesi , son dakika , haberler
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