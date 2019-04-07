7 Nisan son depremler listesi! Nerelerde deprem oldu?
Son depremler, 7 Nisan Pazar gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 7 Nisan tarihli son depremler listesi
Son depremler listesi, 7 Nisan Pazar günü birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Saat kaçta ve hangi büyüklükte deprem olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden son depremler araştırmasını gerçekleştiriyor. İşte, 7 Nisan Pazar günün ilk dakikaları itibariyle gerçekleşen depremlerin listesi;
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.04.07 08:11:36 37.5808 29.3955 5.0 -.- 1.6 -.- KUYUCAK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.04.07 08:02:12 40.6392 34.8673 9.0 -.- 1.8 -.- HAMAMLICAY-(CORUM) İlksel
2019.04.07 06:42:45 37.4352 29.3713 15.7 -.- 1.3 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.04.07 05:55:21 40.6567 26.9698 6.0 -.- 1.9 -.- YENIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2019.04.07 05:21:02 35.7783 27.0035 5.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.04.07 05:07:18 38.3258 40.8492 5.0 -.- 2.4 -.- DOLAPDERE-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.04.07 04:48:43 37.4790 29.3733 6.7 -.- 1.3 -.- KIRCA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.04.07 04:40:38 37.9630 29.1855 7.7 -.- 2.2 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI) İlksel
2019.04.07 03:42:34 39.3040 27.8412 1.0 -.- 1.9 -.- HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.04.07 03:37:56 38.3142 40.8167 5.0 -.- 2.8 -.- OYUKLU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2019.04.07 03:35:56 40.7153 30.6308 9.0 -.- 2.3 -.- TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2019.04.07 03:27:42 37.2582 28.1555 6.2 -.- 1.8 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2019.04.07 03:24:58 37.2515 28.1657 5.0 -.- 2.1 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2019.04.07 03:14:24 38.3048 26.5802 1.3 -.- 2.1 -.- BARBAROS-URLA (IZMIR) İlksel
2019.04.07 01:52:01 37.0885 28.2787 6.6 -.- 1.3 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel
2019.04.07 01:37:42 38.4460 39.2050 2.2 -.- 2.1 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2019.04.07 01:00:04 37.2980 28.2820 11.4 -.- 2.5 -.- KOZAGAC-(MUGLA) İlksel
2019.04.07 00:20:19 39.3328 27.8237 6.5 -.- 2.0 -.- YAZOREN-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2019.04.07 00:13:59 40.3702 27.1508 6.6 -.- 1.9 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.04.07 00:02:02 40.6367 34.0602 5.7 -.- 2.2 -.- INCIK-(CANKIRI) İlksel
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