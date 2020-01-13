7 bin lira için öldürüp intihar etmişti! Kan donduran olayda yeni detaylar çıktı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Küçükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Arslan, 7 bin lira alacağı olduğu iddia ettiği Ramazan Küçük'ün evine gitti. Küçük ile Arslan arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arslan, belinden çıkardığı tabancayla Küçük'ü başından vurarak kaçtı. Hüseyin Arslan'ın olayın ardından kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Küçük, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Jandarma cinayet zanlısı Arslan'ı arama çalışmalarını sürdürürken Denizli- Pamukkale karayolu Küçükdere kavşağı yanındaki tarlada ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, cesedin cinayeti işleyen Hüseyin Arslan'a ait olduğunu tespit etti. Arslan'ın cinayetin ardından mahalleden ayrıldıktan sonra yol kenarına otomobilini park edip tarlada aynı tabancayla kendini başından vurduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

2 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞ

Dokuma atölyesi sahibi Hüseyin Arslan'ın 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı. Arslan'ın Küçük'ü öldürüp intihar etmeden önce Eskihisar Mahallesi'ndeki kendi iş yerinde Veli ve Mustafa Akpınar kardeşleri tabancayla başlarından vurarak öldürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Daha sonra Akpınar kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Arslan ile Akpınar kardeşler arasında da borç- alacak sorunu olduğu öğrenildi.