7 bin 525 hemşire alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
Sağlık Bakanlığı tarafından ataması yapılacak olan 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için kadro dağılımı ve başvuru dönemleri açıklandı. Buna göre, 7 bin 525 kişilik kontenjanı hemşireler oluşturacak. Kadro dağılımında, 2 bin 182’si ebe ve 6 bin 951’i sağlık teknisyen istihdam sağlayacak. Peki, 7 bin 525 hemşire alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personeli alımı başvuru şartları neler? İşte, detaylar....
17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımına yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, detayları paylaşarak alım sürecinin iki ayrı dönem halinde gerçekleşeceğini duyurdu. Açıklamanın ardından adayların gözü Sağlık Bakanlığı personel başvuru şartları ve başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, 17 bin sağlık personeli alımı başvuru şartları belli oldu mu? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımının ayrıntıları...
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımıyla ilgili yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı, alım sürecini hemen başlatıyoruz. 7 bin 525 hemşire, 2 bin 182 ebe, 6 bin 951 sağlık teknikeri/teknisyeni alınacak" dedi.
Personel alımları, Aralık ve Şubat aylarında iki dönem olarak gerçekleştirilecek.
Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız.
7 bin 525’i hemşire, 2 bin 182’si ebe ve 6 bin 951’i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız.
Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM’nin(http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir. "
17 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
17 bin 525 sağlık personeli alımında başvuru şartları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamalar belli olduğu takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.
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