Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>7 bıçak darbesine 23 gün dayanabildi

    7 bıçak darbesine 23 gün dayanabildi

    Tolga YANIK-Atilla MEMİŞ/DHA
    23.06.2018 - 22:19 | Son Güncelleme:

    KONYA Akşehir’de boşandığı eşi Erdoğan Er (45) tarafından 7 yerinden bıçaklanan Fatma Gülistan (28), 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

    Ormanlık alanda yakalanan Er, 25 Mayıs günü gerçekleşen olayı şöyle anlattı: “2 çocuğumun annesi ile 15 gün önce anlaşmalı boşandık. Olay sabahı eşimi çalıştığı yerin yakınında bekledim. Bir süre sonra eşim geldi, yürümeye başladık. Tekrar birleşmemizi teklif ettim. Bunun üzerine Fatma, ‘Senden boşandım. Artık hayatımı yaşayacağım’ dedi. Sinirlendim, bıçaklamaya başladım. Yakamdan tuttu, yere düştük. Ambulansı arayacaktım. Bize bakan biri telefondaydı. Ambulansı aradığını zannedip aramaktan vazgeçtim. Fatma kanlar içinde, ‘Tamam evime geri döneceğim. Ambulansı ara’ dedi. Ben de ‘Ambulansı aradılar. Sen hastaneye git. Sonra görüşürüz’ dedim ve uzaklaştım. Çok pişmanım.”

    Etiketler: Kadın cinayeti , Kadın cinayetleri , gazetehaberleri , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri