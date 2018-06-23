7 bıçak darbesine 23 gün dayanabildi

Ormanlık alanda yakalanan Er, 25 Mayıs günü gerçekleşen olayı şöyle anlattı: “2 çocuğumun annesi ile 15 gün önce anlaşmalı boşandık. Olay sabahı eşimi çalıştığı yerin yakınında bekledim. Bir süre sonra eşim geldi, yürümeye başladık. Tekrar birleşmemizi teklif ettim. Bunun üzerine Fatma, ‘Senden boşandım. Artık hayatımı yaşayacağım’ dedi. Sinirlendim, bıçaklamaya başladım. Yakamdan tuttu, yere düştük. Ambulansı arayacaktım. Bize bakan biri telefondaydı. Ambulansı aradığını zannedip aramaktan vazgeçtim. Fatma kanlar içinde, ‘Tamam evime geri döneceğim. Ambulansı ara’ dedi. Ben de ‘Ambulansı aradılar. Sen hastaneye git. Sonra görüşürüz’ dedim ve uzaklaştım. Çok pişmanım.”



