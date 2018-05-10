7 ay sonra duruşmaya geldi

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, ‘terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül de katılırken, yurtdışında olan Can Dündar ise gelmedi.



Kelepçe takılmasına tepki amacıyla Ekim 2017’den itibaren duruşma salonuna gelmeyerek Maltepe 2 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS’le bağlanan Enis Berberoğlu’nun, tanıkları dinlemek ve gerektiğinde soru sormak amacıyla cezaevinden Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilirken kelepçe takılmasını kabul ettiği, duruşma salonuna kelepçesiz olarak alındığı öğrenildi. Berberoğlu’nun avukatları, mahkeme heyetindeki başkanın geçici olmasına dikkat çekerek tanıkların asıl başkanın olduğu oturumda dinlenmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



'DERHAL ÖZGÜR BIRAKILSIN'

MİT TIR’ları duruşması öncesinde davanın görüldüğü Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde yapılan basın açıklamasına CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş, Ali Özcan, Dursun Çiçek, Sezgin Tanrıkulu ve Haluk Pekşen de katıldı. Enis Berberoğlu’nun bir milletvekili ve gazeteci olarak ‘hukuksuz, delilsiz cezaevinde tutulduğunu’ belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan şunları söyledi: “Derhal özgür bırakılmasını istiyoruz. Enis Berberoğlu politik amaçlara, seçim çıkarlarına alet edilmeden özgürlüğü ile mutlaka buluşturulmalıdır. Enis Berberoğlu bir Atatürkçüdür, devrimcidir, bu ülkenin modernizmine, çağdaşlığına inanmış bir gazetecidir.”



