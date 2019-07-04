6’ncı bilirkişi raporu istendi!
Kadıköy Kurbağalıdere’deki ıslah çalışmaları sırasında, Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun altında kalan 23 yaşındaki İstanbul Üniversitesi öğrencisi Şule İdil Dere’nin (23) ölümüne ilişkin davanın 9. celsesi görüldü.
Mahkeme hâkimi, sanık avukatlarının yeni bilirkişi raporu için dilekçe sunduklarını belirtirken, müşteki avukatı Murat Özveri, “Yeni rapor aldırılmasını kabul etmiyoruz. 10 Ocak 2017 tarihli rapor, hüküm kurmaya elverişlidir. Bu rapor doğrultusunda karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.
Hâkim, aynı heyetten bir rapor daha alınmasına karar vererek duruşmayı 9 Ekim’e erteledi. Böylece davada 6’ıncı kez bilirkişi raporu talep edilmiş oldu.
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