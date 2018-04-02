68 bin dolarlık hırsızlık güvenlik kamerasında

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde saat 15.00'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, finans işleriyle uğraşan Melih S. (38), bankadan çektiği 68 bin dolar ile aracına binip ayrıldı. Yolda çektiği paranın makbuzunu unuttuğunun farkına varan Melih S., 68 bin doları arabada bırakıp tekrar bankaya gitti. Bu sırada aracını park ettiği yerin çevresindeki üç kişi aracı gözetlemeye başladı.



Şüphelilerden biri yerde bulunan parke taşını alarak arabaya yaklaştı. Diğer iki şüpheli de etrafında durup gizlemeye çalıştı. Bu esnada kimliği belirlenemeyen şahıs elindeki taşla otomobilin camını kırıp içerisinde 68 bin dolar bulunan çantayı alarak kaçtı. Diğer iki arkadaşı da ters yöne doğru koşarak gözlerden kayboldu.



Aracın sahibi Melih S. aracın başına geldiğinde para dolu çantanın çalındığını görünce şok oldu. Çevredeki vatandaşların polise yaptığı ihbar sonucu çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.



Polis güvenlik kameralarından teşhis ettiği zanlıları aramaya başladı.