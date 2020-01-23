Süper Loto 23 Ocak sonuçlarına göre büyük ikramiye 9 milyona katlandı! 640. Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları 23 Ocak Perşembe akşamı düzenlenen çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kura sonrası, Süper Loto kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar Süper Loto'da hangi numaralar çıktı sorusuna yanıt arıyor. Süper Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden 6, 5 ve 4 bilen numaraların ikramiyeleri öğrenilebilecek. İşte, MPİ tarafından açıklanan 640. hafta Süper Loto sonuçları ve 23 Ocak 2020 Süper Loto ikramiye sonuç sorgulama sayfası...

BÜYÜK İKRAMİYE 9 MİLYON TL OLDU

Süper Loto oyununun 640. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 466 bin 703 liralık ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 68 kişi 8 bin 949'ar lira, 4 bilen 3 bin 915 kişi 168'er lira, 3 bilen 77 bin 962 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

23 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI

23 Ocak Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen canlı çekiliş sonrası haftanın ikramiye kazandıran numaraları kamuoyuna duyuruldu. İşte, Süper Loto'da bu hafta çıkan şanslı numaralar;

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto geçen hafta 6 milyon TL devretti

Süper Loto oyununun 639. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 779 bin 390 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 43 kişi 13 bin 116'şar lira, 4 bilen 3 bin 81 kişi 198'er lira, 3 bilen 66 bin 855 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto ikramiyeleri nereden alınır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.