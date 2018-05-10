64 yıllık bina böyle çöktü

Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. 1954 senesinde yapılan, 1998 yılından bu yana ise kullanılmayan Mehmet Aydın'a ait 2 katlı metruk bina son yağan kuvvetli yağışların ardından çatırdamaya başladı.

Çatlama seslerini duyan mahallelilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki binaları tedbir amaçlı boşalttı. Sokağa giriş-çıkışlar da kapatılırken, itfaiye ve zabıta ekiplerinin desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Binanın bir kısmı aniden kendi kendine yıkıldı. Yıkılma anı ise o anlarda kameralara yansıdı. Metruk binanın sahibi Mehmet Aydın ise yaptığı açıklamada, binanın yıkımı için maddi imkanları olmadığını belirtti.