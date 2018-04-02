6 yıl sonra karar çıktı! İshak Alaton'a mahkemeden ceza

Geçtiğimiz yıllarda Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton hakkında "Türk milleti aleyhine kullandığı sözlerle kamu barışının bozulmasına sebep olduğu" gerekçesiyle tazminat davası açılmıştı. Mahkemeye sunulan 42 sayfalık dava dilekçesinde, iki yıl önce vefat eden işadamı İshak Alaton'un, yazar Halit Kakınç'ın yazdığı "Struma, İstanbul Açıklarında 72 Gün Boyunca 769 Yahudi'nin Dramı" isimli kitabını bahane ederek "Ülkeyi yöneten katiller" ifadesini kullandığı, kamu barışının bozulmasına sebebiyet verecek açıklamalar yaptığı belirtilmişti. Dilekçede ayrıca, Alaton'un söz konusu kitapta "Arınma ve günah çıkarma zamanı" başlığı ile bir de 3 sayfalık yazı kaleme aldığı, bu yazıda kitlelere birlik ve beraberlik aşılamak yerine ayrımcı tahriklerde bulunduğu belirtilmişti.

STRUMA BAHANESİYLE...



Şikayetçi Doğan Kasadolu, bir Musevi Türk vatandaşı olarak Alaton'un söylemlerinin kendisini rencide ettiğini, Türk Müslümanlarla olan ilişkilerini zedelediğini belirterek 30 bin lira tazminat talebinde bulunmuştu. Kasadolu, dava dilekçesinde şu satırlara yer vermişti: "Davalı Alaton'un Struma olayını bahane ederek yaptığı açıklamaların maksatlı olduğu, Musevi Türkler ile Müslüman Türkleri karşılıklı kışkırtarak kamu barışını bozmaya matuf olduğu tartışılmazdır. Bu durumda davalı İshak Alaton; Müslüman Türk milletine yönelik tecavüz içeren ağır hakaret söylemleri sebebiyle şahsım da Musevi dinine mensup bir TC vatandaşı olmam sebebiyle son derece rencide olduğumdan dava açmak zorunda kaldım." Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde sonuçlandı. Alaton'un varislerinin avukatı, davalı Alaton'un kimseye hakaret etmediğini, kimseyi şiddete teşvik etmediğini, bir takım politik eleştirilerde bulunduğunu ileri sürdü. Kararını açıklayan mahkeme, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton'un varisleri Leyla Alaton ile Vedat Aksel Alaton'un işadamı Doğan Kasadolu'na 15 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

İSHAK ALATON NE DEMİŞTİ?



2016'da yaşamını yitiren işadamı İshak Alaton, Halit Kakınç'ın 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan Struma olayı ile ilgili yazığı kitabın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "1942'de ülkeyi yöneten katiller" ifadesini kullanmıştı. Alaton, söz konusu kitaba yazdığı yazıda ise, "ceberut ve despot devlet" ifadesini kullanıyor. Alaton, yazının 11. paragrafında "...Ben, gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi diyorum. Devlet adına bürokrasinin içinde yer almış birtakım katillerin işledikleri cinayetleri bilelim diyorum" ifadelerini kullanıyor. Alaton benzer söylemleri çeşitli gazetelerle, bazı televizyonlardaki yayınlarda da telaffuz etmişti. Sabah