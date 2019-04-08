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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa KANLI/DHA
08.04.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

6 yıl sonra kan donduran itiraf! Bebeğe ait kemikler bulundu...

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6 yıl sonra kan donduran itiraf! Bebeğe ait kemikler bulundu...

Gaziantep'te, Fatma B. (22), 2013 yılında evlilik dışı ilişkisinden dünyaya getirdiği bebeğini boğdu, ardından kardeşinin yardımıyla evlerinin odunluğuna gömdü. 6 yıl sonra vicdanen rahatsız olan kardeşi Mehmet B., polise giderek ablasını ihbar etti. Abla-kardeş gözaltına alınırken, evlerinin odunluğundaki kazıda bebeğe ait kemikler bulundu.

İddiaya göre, şu an evli ve 1 çocuk annesi olan Fatma B., 2013 yılında evlilik dışı ilişkisinden hamile kaldı. Ailesine bu durumdan bahsetmeyerek hamileliğini gizleyen Fatma B., evlerinin tuvaletinde doğum yaparak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Fatma B., dünyaya getirdiği bebeği iddiaya göre ailesine açıklayamayacağı için boğarak öldürdü. Fatma B., daha sonra kimsenin görmemesi için durumu anlattığı kardeşi Mehmet B. ile birlikte bebeğin cesedini Kayaönü Mahallesi'ndeki evlerinin odunluğuna gömdü.

KARDEŞİ İHBAR ETTİ

Olayın üzerinden 6 yıl geçtikten sonra vicdanen rahatsız olduğunu belirten Mehmet B., polise giderek durumu anlattı. Kendisinden bir yaş büyük olan ablasının dünyaya getirdiği bebeğini boğduğunu ve birlikte odunluğa gömdüklerini söyledi. Bu ifadenin ardından Kayaönü Mahallesi'ndeki adrese giden polis ekipleri, Mehmet B.'nin gömdüklerini söylediği odunlukta yaptığı kazıda boğularak öldürülen bebeğe ait kemiklere ulaştı. Kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis bebeğini boğarak öldürdüğü öne sürülen Fatma B.'yi de gözaltına aldı.

Abla-kardeş, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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