6 yaşında beş kişiye umut oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri6 yaşında beş kişiye umut oldu
GeriGündem 6 yaşında beş kişiye umut oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
28.02.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

6 yaşında beş kişiye umut oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
6 yaşında beş kişiye umut oldu

İZMİT'te beyin ölümü gerçekleşen 6 yaşındaki İbrahim Nerminer'in ailesi, çocuklarının organlarını bağışladı. İbrahim'in organları, organ bekleyen 5 kişiye umut oldu.

20 Şubat akşamı İzmit Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde baş ağrısı şikayetiyle uyanan Neslihan ve İshak Nerminer çiftinin oğlu İbrahim, kusmaya başladı. Ailesi 112 Acil'i arayarak yardım isterken, ambulans eve gelmeden önce minik İbrahim'in solunumu durdu. Eve gelen acil sağlık ekibi, çocuğu, evde 20 dakika boyunca müdahale ederek hayata döndürdü. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim, burada Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Burada 7 gün boyunca tedavisi devam eden minik İbrahim, dün gece beyninde pıhtı oluşması sonucu fenalaştı. İbrahim'in, doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. İbrahim'in ailesi çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Küçük çocuğun beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından böbrekleri, kalp kapakçığı ve karaciğeri İstanbul'daki hastanelerde, korneası ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yatan hastaya nakledildi.

BAŞHEKİM CANTÜRK: AİLE HASTANEMİZİN PERSONELİ

Küçük çocuğun organlarının bağışlanması hakkında konuşan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, "Maalesef talihsiz bir olay yaşandı. Bizim hastanemizde çalışan İshak isimli elektrikçi bir arkadaşımızın oğlu, 20 Şubat tarihinde baş ağrısı ardından baygınlık geçirip acile getiriliyor. Hastanemizde gerekli değerlendirmeleri yapıldıktan sonra yoğun bakıma alındı. 20 Şubat'tan beri yoğun bakımda gerekli destek verilmeye çalışıldı ama beyin ölümü gerçekleşti maalesef. 6 buçuk yaşında bir çocuğumuz. Çok üzücü bir durum. Ama aile hastanemizin personeli, çocuğunun organlarının başka kişilere umut olmasını istediği için bu talihsiz olaya rağmen çocuklarının organlarını bağışladılar. Çocuğun böbrekleri, korneası, kalp kapakçığı ve karaciğeri çeşitli kişilere umut olacak" dedi.

Prof.Dr. Zafer Cantürk, hastanelerinde çalışan İshak Nerminer'in organ nakli bekleyen hastalara umut olmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tabii bu üzücü olay bizi de derinden etkiledi. Çok sevdiğimiz İshak kardeşimiz çok çalışkan bir kardeşimiz. Maalesef böyle talihsiz bir olay gerçekleşti. O bu talihsiz olay ile hastanede çalışan biri olarak birilerine umut olmak için bu olayı pozitife çalışmış olmalarından dolayı ben hastalar adına onlara başsağlığı diliyorum. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yavrumuza da Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah böyle talihsiz olaylar meydana gelmez ama bu olayların organ nakli konusunda insanlara bir umut olması açısından da vatandaşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum."

İbrahim Nerminer'in cenazesi bugün Yenidoğan Köprübaşı Camii'nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Köseköy Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.02.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Savcı, öğretmenleri gözaltına aldırdı' iddiası... Adalet Bakanı'ndan açıklama

Kadıköy vahşetinde son dakika gelişmesi... Gövdesi bulundu

'Kanunsuz iş yapanı kulağından tutar göndeririz'

Görülmemiş esaret! İlçede sadece fırınlar açık...