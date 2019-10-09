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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.10.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

6 tonluk jeneratörü okul bahçesinden vince yükleyip çaldılar

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6 tonluk jeneratörü okul bahçesinden vince yükleyip çaldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde okulun bahçesinden çalınan 6 tonluk jeneratör, jandarmanın başarılı çalışmaları sonucunda bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Örenşehir Mahallesi'nde Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bulunan 6 tonluk jeneratör, 7 Ekim Pazartesi günü kimliği belirsiz kişiler tarafından vinç yardımıyla bir araca yüklenerek çalındı. Olayın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Karakolu ve Manavgat Jasat Tim ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden jeneratörün 07 AHL 086 plakalı bir araçla çalındığı, aracın K.E. adına kayıtlı olduğu ancak eşi F.E. tarafından kullanıldığı belirlendi. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda F.E. adlı zanlı Alanya’da yakalanırken, çalınan jeneratör götürüldüğü Çeltikçi Mahallesi'nden alınarak okul bahçesine geri getirildi. Olay esnasında F.E.'nin yanında bulunan Ö.Y.’nin ise Mersin’e gittiği belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı.

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