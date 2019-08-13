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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ ANKARA
13.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

6 kişilik ABD heyeti yer bakmaya geldi

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6 kişilik ABD heyeti yer bakmaya geldi

Türkiye ile ABD arasında Fırat’ın doğusunda güvenli bölge için varılan mutabakatın ikinci maddesinde yer alan ‘müşterek harekât merkezi’ kurulması için çalışmalara resmen başlandı.

Milli Savunma Bakanlığı dün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, harekât merkezi kurulması için ön hazırlık çalışmalarına katılacak 6 kişilik ABD heyetinin Şanlıurfa’ya geldiğini duyurdu. ABD heyetinin Türk muhataplarıyla bir araya geleceği özellikle Akçakale ve Suruç civarlarında incelemede bulunması bekleniyor. Heyetin Gaziantep’e de geçebileceği belirtiliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE FAALİYETE GEÇECEK

Türk ve ABD askeri yetkililerinin çalışmalarını kısa sürede tamamlamasının ardından ‘müşterek harekât merkezi’nin kısa sürede faaliyete geçeceği vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı’nın iki maddelik açıklamasında da faaliyet konusuna işaret edilerek, “Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ‘müşterek harekât merkezi’nin kurulması çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda ön hazırlık maksadıyla 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa’ya ulaşmıştır. Harekât merkezinin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır” denildi.

Harekât merkezinin Şanlıurfa veya Gaziantep’e kurulması beklenirken, komutanın da Türkiye’de olabileceği iddia ediliyor. Harekât merkezinde ABD’li irtibat subayları da olacak.

MUTABAKATTA NELER VAR?

FIRAT’ın doğusunda kurulacak güvenli bölge için ABD ile varılan mutabakatta şu üç madde yer almıştı:

“1- Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

2- Bu çerçevede, güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de ‘müşterek harekât merkezi’nin en kısa zamanda kurulması.

3- Müteakiben, güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır.”

Türkiye istihbarat birimleri aracılığıyla elde ettiği bilgiler doğrultusunda, güvenli bölgede terör örgütü PYD/YPG unsurlarının temizlenmesi, terör örgütüne ait mevzi, tahkimat ile ağır silahların imha edilmesi için Amerikalılara gereken kroki ve ayrıntılı dosyaları vermişti. Kurulacak ‘müşterek harekât merkezi’nde iki ülke askeri makamları bu konuları da ele alacaklar.

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