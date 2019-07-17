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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erkan BAY/DHA
17.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

6 aylık ömrünün 2 ayını tedavide geçirdi... İlik olun

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6 aylık ömrünün 2 ayını tedavide geçirdi... İlik olun

Tunceli’de Ali Yeşil (30) ile Çiğdem Yeşil’in (30) ilk bebekleri 6 aylık Nehir Ayla’ya hemofagositik sendrom hastalığı tanısı konuldu. Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alınan Nehir’in hayata tutunması için ilik nakli gerekiyor.

KAN BAĞIŞLAYIN

Yeşil çifti, kızlarının tedavisi için kan bağışı yapılmasını istiyor. Bebeğine ilik nakli yapılması için sosyal medyada kampanya başlattığını anlatan anne Çiğdem Yeşil, Nehir'in 2 aydır tedavi gördüğünü belirterek, "Nehir, hemofagositik sendrom hastası. 2 aydır tedavi görüyor. Tedavi sürecinde şu an ilaç tedavisi yapılıyor ama doktorun dediğine göre ilik nakli olması gerekiyor. Bunun için uygun donör aranıyor. Ben ve eşimin ilikleri uymadı. O yüzden insanların duyarlı olmasını istiyorum” dedi.

HAYATİ RİSK VAR

“İlik arıyoruz. İlik bulunsa bile şu an bulunduğumuz hastane ilik nakli yapmıyor” diyen anne Çiğdem Yeşil, şöyle konuştu: “İlik nakli yapan hastaneye gitmemiz gerekiyor. Nehir tedaviye cevap veriyor diye söylendi bize. İlk güne göre iyi. İnsanlardan kan bankalarına giderek ilik nakli için kan vermelerini istiyorum. Doktorlar benim ve eşimin ilikleri uymadığı için ve akrabalardan alınan kanlarında yüzde 1 ihtimalle uyabileceğini söylediler. Eğer ilik nakli olmazsa hayati riski söz konusu. Şu an durumu iyi. Bize gülüyor. Bu hastalığın ne olacağı belli değil. Bu hastalık kötü bir hastalık, yardım bekliyoruz."

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