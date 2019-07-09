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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA)
09.07.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

6 aydır kâbusu yaşıyorlar

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6 aydır kâbusu yaşıyorlar

İNŞAAT şirketi bulunan Ayşe ve Murat Demir çifti, iş yaptıkları kişilerin tuzağına düşerek 6 ay içinde 20 milyon TL değerindeki hisseleri devretmek zorunda kaldıklarını ileri sürdü. Murat Demir önce kendisinin bacağından vurulduğunu, sonra darp edildiğini ardından eşi Ayşe Demir'e ve kendisine zorla senet imzalattırıldığını öne sürdü.

Savcılığa ayrı ayrı şikayetçi olan çift, 8 aylık ve bir buçuk yaşındaki çocukları ile korkudan dışarı çıkamadıklarını, hapis hayatı yaşadıklarını belirtti.  Hisseleri devir alan Önder K. ile Emin C. ve Mekan P.'den şikayetçi olan Demir çiftinin dosyasını savcılık cinayet büroya gönderdi. 

Beylikdüzü'nde Mad Mimarlık isimli inşaat şirketinin yüzde 50 hissesinin sahibi Ayşe Demir ve eşinin hisselerini vekaleten yöneten Murat Demir, iş yaptıkları Önder K.'nın kendilerinden 6 ay içinde baskı tehdit, darp, yaralama yoluyla şirket hisselerini zorla aldıklarını ileri sürerek savcılığa şikayetçi oldu.

Avukatları Gözde Dolan Erzurumlu aracılığıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunan Demir çifti dilekçelerinde başlarına gelenleri anlattı

BACAĞINDAN VURULDU 

İddiaya göre, Murat Demir geçtiğimiz yıl aralık ayında Mekan P. aracılığıyla Önder K. ile tanıştı. Önder K. ile daire alışverişi yapan Murat D., aralarında para alış verişi olduktan sonra kendisine borcu olmadığı halde Önder K.'nın 2 milyon 200 bin TL'lik borç çıkardığını belirtti.

Kendisine verilen boş senedi baskı ve tehdit altında doldurduğunu belirten Murat Demir senedi doldururken ise Önder K.'nın kamerayla kayıt altına aldığını belirtti.  2 milyon 200 bin TL değerinde 5 gün vadesi bulunan senedi imzaladıktan sonra 

Murat Demir,  26 Nisan 2019'da otomobilinde motosikletli kasklı bir kişi tarafından bacağından vuruldu. 

HİSSE DEVRİNDEN SONRA 3 MİLYON TL'LİK SENET İMZALATTI 

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı silahlı saldırı ile soruşturma başlatırken Murat Demir'in tehdit ve baskıların artması üzerine 20 Mayıs 2019'da şirketin hisselerini Önder K.'ya noterde bedelsiz devretti.

Hisseleri devralan Önder K. bu sefer yanında birkaç kişi ile gelerek Ayşe Demir'e zorla eskiye dönük şirket adına borçlu olarak gözüktüğü 3 milyon TL'lik senet imzalattı.  

Şirket hisselerini devretmesine rağmen Murat Demir bu kez 25 Haziran 2019'da Mekan P. tarafından dövüldüğünü belirterek darp raporu aldı.  

TİCARİ ZARAR BORCU ÇIKARIYORDU 

Savcıya ifade veren Murat Demir korkudan önce polise gidemediğini belirterek, "Önder K. ile aramızdaki para alışverişinin ardından bana ticari zarar adı altında borçlar çıkardı. Geceleri beni evden alıyordu. Emin C.'nin işlettiği sosyal tesislerde bir odaya kapatıyordu. Para alışverişini eşlerimiz üzerinden yapıyorduk. Eşinin adliyede zabıt katibi olduğunu belirten Önder K., 'Adliyede ne yaparsan benim haberim olur' diyordu" dedi.   

AKILLI OL HİSSELERİ DEVRET KURŞUNU 

Kendisini vuran kişinin, 'Akıllı ol hisseleri devret' dediğini ifadesinde belirten Murat Demir, Önder K. tehditlerini arttırmasını üzerine 25 gün sonra hisseleri korkusundan devretmek zorunda kaldığını söyledi. Şirket hisselerinin değerinin 20 milyon TL'nin üzerinde olduğunu devam eden bir çok projenin bulunduğunu belirten Murat Demir,  Önder K.'nin şirketten alacağı olan kişileri de kendisine gönderdiğini iddia etti.  


EVİMİZİ HAPİSHANEYE ÇEVİRDİK 

Ayşe Demir kendisine imzalatılan senet tarihinde Önder K.'yı tanımadığını belirterek, "Önder K. ile adamlarından korkumuzdan bir ay boyunca hapis hayatı yaşadık. Alış verişi kapıcıyla yapıyor, perdeleri kapatıyorduk.

Gece ışık açamıyorduk. Telefon numaralarımızı değiştirdik. Kendi evimizi hapishaneye çevirdik. Halen adres değiştirerek yaşıyoruz" dedi. 

TUTUKLANSIN TALEBİ

Avukat Gözde Dolan Erzurumlu şikayet dilekçesinde "Murat Demir vurulduktan kısa bir süre sonra hisseler zorla elinden alınmış ve istenilen paralar zorla Önder K.'nın adliyede memur olarak çalışan eşinin hesabına yatırılmıştır. Zor kullanarak , tehditle olmayan borç ile ilgili senet imzalatan Önder K.'nın cezalandırılmasını ve tutuklanması için yakalama kararı çıkarılmasını istiyoruz" dedi. 

Önder K.'nın başka bir suçtan gözaltına alındığı sırada polise rüşvet vermesi sebebiyle tutuklandığını hatırlatan avukat Erzurumlu, organize olarak hareket ettiği ileri sürülen Emin C. ve Mekan P.'den de şikayetçi oldu. Şüphelilerin kasten yaralama ve yağma suçlarından yargılanmaları istendi. 

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